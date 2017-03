Setores lutam contra o reajuste de ICMS

O comércio e a indústria do Amazonas estão se mobilizando para impedir a aprovação do projeto de lei nº 26/2017 que vai encarecer diversos produtos e serviços, principalmente TV por assinatura e combustível como o óleo diesel. O PL aumenta em 2% a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em cima de vários itens que, segundo o governo estadual, são supérfluos.

O governo do Amazonas argumenta que a arrecadação decorrente do reajuste será destinada ao Fundo de Promoção Social (FPS) do Estado, porém, entidades como a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus) e a Associação de Jovens Empresários do Amazonas são contra a proposta. A Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fiem) alertou que nenhum empresário seria a favor de uma medida que onera as empresas, mas pretende encontrar um equilíbrio.

O presidente da CDL-Manaus, Ralph Assayag, afirmou que se o reajuste for aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) quem vai perder é o consumidor. “Vai ser terrível porque todos nós teremos preços mais caros em todos os produtos. É um projeto que afeta toda a cadeia produtiva e uma conta que vai terminar com o consumidor pagando”, comentou.

O reajuste, de acordo com Assayag, vai fazer com que os lojistas tenham um maior custo na mercadoria e tendo que repassar o valor mais alto para o consumidor que, por sua vez, vai acabar comprando menos. Dessa maneira, as empresas acabarão vendendo menos, terão maiores problemas financeiros e vão acabar demitindo seus funcionários. “Estamos correndo da sala para cozinha para não cair com o volume dos salários, se não as pessoas vão perder poder aquisitivo e vão comprar menos”, avaliou.

Cálculo

O aumento pode ser ainda maior que 2% nos produtos, de acordo com Ralph. Devido ao aumento do óleo diesel, por exemplo, o custo do transporte de produtos que vão para o interior e chegam em Manaus teriam reajuste ainda maior. Nesse sentido, diversos produtos de estivas e de outras necessidades da população ficariam mais caros também. “Até valeria a pena ter esse reajuste nessa taxa, mas não agora, não é o momento certo”, concluiu.

Prejuízo para o consumidor

O economista José Fernando Pereira avaliou que o prejuízo do reajuste será maior para o consumidor e que a atividade econômica não suporta mais a elevação da carga tributária. O especialista afirma que as empresas estão com muitas dificuldades financeiras e acabam demitindo muitos trabalhadores.

Pereira acredita que antes de aumentar a arrecadação, o governo teria que encontrar meios de estimular a atividade privada, setor que gera emprego, renda e impostos. “O comércio e a indústria já estão numa situação dificílima e ainda vão aumentar o valor dos impostos? Fica difícil de a gente entender como tudo funcionará”, finalizou.

Indústria

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, informou que a entidade está aberta para as discussões para ver quais serão os pontos positivos e negativos, quais partes serão atingidas, mas que os empresários certamente seriam contra de imediato por ser uma medida que prejudica o setor. “Temos a nítida convicção que criar qualquer aumento que onere a cadeia produtiva não é adequado, mas estamos discutindo para que seja menos dolorido para o empresário e que seja satisfatório ao governo”, finalizou.

