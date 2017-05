Setor turístico aposta em passeios regionais para manauense e estrangeiro

O morador da capital amazonense que quer aproveitar o descanso de um dia em visitas pelas belezas naturais do Estado tem opções de lazer que em muitos casos desconhece. Com opções como as de sair em um passeio de barco pelo Encontro das Águas, nadar com botos e visitar aldeias indígenas, o amazonense pode encontrar pacotes que variam de R$ 110 a R$ 250.

Oferecendo um preço bem mais em conta para quem é manauense, o comandante Samuel Barbosa, da Cooperativa Turismo, diz que oferece atrativos às pessoas que querem fazer um turismo local com destinos certos com saída a partir das 9h para casas flutuantes no parque ecológico do Janauari.

A programação conta ainda com visita a aldeia indígena, exposições de artesanatos, viveiros de pirarucu, interação com botos, acesso a restaurante para o almoço e também a passarelas que dão acesso a samaumeiras, jacarés e vitórias-régias. O retorno para Manaus é às 16h30.

De acordo com Samuel, as viagens de turismo local acontecem todas as terças, quintas, sábados e domingos, sempre com saída da balsa amarela, localizada na Manaus Moderna, Centro, Zona Sul. Para os turistas, os pacotes custam entre R$ 180 de R$ 250 por pessoa. O pagamento pode ser efetuado em dinheiro ou cartão.

O proprietário do Amazon Tours Brasil, Carlos Damascena, diz que a agência de viagem oferece destinos e guia em trilhas de selva e que os atrativos naturais de aventuras são mais apreciados por turistas estrangeiros. Segundo ele, o turista brasileiro, que vem de outras regiões, faz mais visitas ao encontro dos rios Negro e Solimões. O único turista que passa mais tempo em excursões são os estrangeiros.

“Outro dia fiz uma viagem com turistas chineses. Essas pessoas demoram mais tempo nas viagens. Os brasileiros fazem mais viagens de um dia. São poucas as vezes que eles querem fazer mais de dois dias”, observa o guia turístico.

Damascena diz que dá como atrativo aos turistas as opções de hotel de selva, e também trabalha com exclusividade, com destino diferenciado e guia particular. O guia turístico, que tem em seu currículo várias viagens nacionais e internacionais, ministrando palestras sobre o Amazonas, afirma que sempre busca um diferencial para apresentar aos seus clientes.

A agência oferece ainda a possibilidade de viagens com duração de um dia, como o do lago do Janauari, com a opção de nadar com botos-cor-de-rosa. De acordo com Carlos Damascena, essa é a excursão regular, mas, as pessoas podem fazer uma excursão privativa e diferenciada, com visitas em igarapés, igapós, caminhadas na selva e pescaria de piranhas.

O passeio pela Amazon Tours Brasil custa de R$ 150 a R$ 250, por pessoa, incluindo almoço e as taxas de visita, sempre na companhia de um guia bilíngue. “O passeio privativo tem um pequeno reajuste, uma vez que faremos um itinerário diferenciado. E o valor desse passeio pode custar um valor de R$ 250 por pessoa, sendo que deve ter um número de ao menos cinco pessoas. Os pagamentos podem ser feitos a vista ou no cartão”, diz.

Turistas ficam encantados

Após experimentar um passeio de um dia nas proximidades de Manaus, o turista que veio da cidade de Maceió (AL) Felipe Davino classificou a experiência como “deslumbrante”. Ele, que não conhecia a cultura amazonense, conta que se encantou antes ao ver apenas as fotos dos locais que seriam visitados. Agora, após a visita e experimentar o passeio, ficou “completamente apaixonados”.

Já pela segunda vez em Manaus, o casal de turistas de São Paulo Lezinia Lemos Vilas Boas e Florenilço Santos Vilas Boas contou que foi a primeira vez que fizeram o passeio pelos rios do Amazonas. “Ficamos impressionados com tudo, fomos muito bem recebidos, por isso recomendamos para todas as pessoas”, comentaram.

Há mais de 10 anos atuando com passeis turísticos em Manaus, o proprietário da empresa Boto da Amazônia, Sérgio Torres, afirma que 30% das pessoas que procuram pelo serviço são moradores da região. Os outros 70% são turistas nacionais e estrangeiros. “Antigamente a procura dos manauenses era de apenas 10% em comparação aos estrangeiros”.

