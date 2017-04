Setor Primário do Amazonas tem recurso quadruplicado em 2017

O volume de recursos para as entidades do setor primário em 2017 está sendo quadruplicado pelo Fundo de Promoção Social (FPS) do Governo do Amazonas. Em fase de análise técnica, o edital exclusivo voltado às associações, cooperativas e organizações do setor vai investir R$ 5 milhões em projetos de mecanização agrícola e expansão da atividade produtiva, são quatro milhões a mais que o montante repassado às organizações do setor no ano passado. O resultado da seleção do edital será divulgado em maio.

Em 2016, o fomento do FPS às organizações do setor primário do Amazonas chegou a R$ 1,153 milhão. Projetos de quatro instituições foram contemplados, permitindo a aquisição de tratores agrícolas, máquinas e equipamentos de fabricação de produtos como vassouras e processamento e armazenamento do açaí. Produtores de Tapauá, Lábrea, Manacapuru, Envira e Barcelos foram beneficiados, conseguiram melhorar sua produção e alcançar novos mercados de comercialização com isso.

Bons frutos da parceria com o setor começaram a ser colhidos pela Associação de Desenvolvimento Rural dos Produtores do Membeca (Aderprom), de Caapiranga (a 134 quilômetros), que aumentou a produção e o mercado de vendas com o investimento do FPS. A Associação adquiriu trator agrícola e outras seis máquinas para facilitar produção e escoamento, ampliando as vendas. Em 2016, passou a fornecer para o programa da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

“Fizemos ano passado R$ 520 mil de contrato com a Conab e estamos concorrendo este ano para fechar com a Seduc e a Prefeitura de Caapiranga”, disse a presidente da Aderprom, Marília Andrade, durante a entrega oficial dos implementos em fevereiro deste ano.

Criado pela presidente de honra do FPS, a primeira-dama Edilene Gomes de Oliveira, o edital exclusivo para o setor produtivo é um marco no apoio às cooperativas, associações e instituições do segmento agrícola. Atualmente, 64 propostas estão sendo avaliadas por uma comissão de técnicos do Fundo, Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam), Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam) e Secretaria de Produção Rural (Sepror).

Geração de emprego e renda e a sustentabilidade ambiental são o foco do programa de fomento. Entra nessa faixa, a aquisição de caminhões, tratores agrícolas, implementos e embarcações fluviais com, no máximo, 20 toneladas de capacidade. Além de construção, reformas e ampliações, como por exemplo, de criadouros de animais, estufas e casas de farinha higiênicas.

O edital seguiu a Lei 13.019/2014, que estabelece o Marco Regulatório referente à atuação das Organizações da Sociedade Civil em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2016. A norma estabelece regras para as parcerias dessas organizações com o poder público nas esferas federal, estadual e municipal.

Busca de recursos

Está aberto o período de inscrições para o edital de fomento destinado às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que atuam nos segmentos de criança e adolescente, pessoa com deficiência, idosos, saúde e inclusão social e produtiva. Serão investidos R$ 5 milhões no setor através do chamamento público. As propostas podem ser apresentadas até o dia 19 de maio.

Podem ser apresentados para financiamento projetos de inclusão e garantia de direitos das pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, idosos, de reabilitação física e reinserção social de pessoas em tratamento contra dependência química e projetos que incentivem a geração de emprego e renda por grupos sociais em situação de vulnerabilidade. O edital também abre oportunidade para propostas de investimentos na aquisição de equipamentos de interesse para o trabalho da entidade e a construção, reforma, ampliação e conclusão de obras de infraestrutura das instituições.

As OSCs interessadas devem encaminhar as propostas em meio físico e registrá-las no protocolo do Fundo de Promoção Social, localizado na Sede do Governo, situado na Avenida Brasil, n° 3925 – Bairro Compensa, Zona Centro-Oeste de Manaus. Funciona das 8h às 12h e das 14h às 18h. O edital com as informações detalhadas do chamamento público foi publicado nesta segunda-feira (3), na página do Governo do Amazonas.