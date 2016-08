Setor imobiliário continua crescendo em várias zonas de Manaus

O setor imobiliário em Manaus continua apresentando sinais de crescimento em relação às vendas. A assertiva foi apresentada em reunião realizada pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi/AM), no Caesar Business, Zona Centro-Sul, onde se apresentou os resultados referentes ao mês de julho deste ano.

No sétimo mês, foram movimentados mais de R$ 88 milhões em Valor Geral de Venda (VGV). Segundo levantamento da Associação, 258 imóveis foram vendidos, sendo a maioria no bairro da Paz, na Zona Centro-Oeste, que contabilizou 49 unidades vendidas, seguidos pela Ponta Negra, Zona Oeste, com 35 imóveis vendidos, e pelo bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste, com 23 imóveis comercializados.

“Esses dados são a comprovação técnica que o setor imobiliário já está respirando mais tranquilo e que os investidores perderam o medo de adquirir novos imóveis. Mantemos a nossa média. A tendência é que a movimentação financeira continue crescente até o final deste ano e possamos melhorar esse número”, assegurou o presidente da Ademi/AM, Romero Reis.

Ainda, de acordo com a pesquisa, a faixa de preço do metro quadrado com maior número de vendas ficou entre R$ 3 mil a R$ 4 mil, correspondentes ao metro quadrado das 105 unidades do projeto ‘Minha Casa Minha Vida’ que foram comercializados.

“As vendas não são restritas numa única zona da cidade. Compradores com todos os perfis e necessidades têm conseguido a casa própria e isso se deve muito ao poder de negociação que têm diante das empresas responsáveis pela venda”, concluiu Romero.

Com informações da assessoria