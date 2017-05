Setor de emergência do hospital de Parintins será reformado e pacientes são transferidos

Em decorrência da reforma que será feita na Emergência do Hospital Jofre Cohen, do município de Parintins (a 369 Km de Manaus), todos os atendimentos médicos do setor serão transferidos para o Hospital Padre Colombo nas próximas duas semanas. A reforma vai iniciar a neste domingo (28).

A direção comunica ainda que as cirurgias e os partos continuarão ocorrendo normalmente na unidade de saúde. O principal objetivo da reforma no setor de emergência é melhorar e humanizar os atendimentos no local.

Com informações da assessoria