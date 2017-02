Setor de eletroeletrônicos investe no PIM ‘de olho’ nos incentivos da Zona Franca

Se o faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) fosse um bolo, com certeza, o segmento eletroeletrônico ficaria com a maior fatia. Responsável por 26,34% dos investimentos produtivos do ano anterior, conforme indicadores da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) até novembro, o segmento responde por R$ 18,5 bilhões do faturamento registrado pelas indústrias do modelo durante os 11 meses de 2016, representando 27,33% do total de R$ 67,9 bilhões.

Mesmo diante das oscilações da economia, as indústrias que pertencem ao setor confirmam seu interesse no modelo. É o caso da Springer, a segunda indústria a ocupar espaço no polo (depois da CIA – Companhia Industrial Amazonense, que se instalou em 1972) e a primeira do segmento. Em funcionamento desde 1974, tendo iniciado como fábrica da Springer, a unidade compõe desde 2011 uma das marcas da joint-venture Midea Carrier.

Há 43 anos, a fábrica contava com uma planta de 13 mil metros quadrados de área, tendo como atividade principal a produção de condicionadores de ar para veículos. Atualmente, esse terreno passou para 200 mil metros quadrados, sendo dedicado, no Brasil, à fabricação de todas as linhas de climatização residenciais e comerciais leves, e de fornos de micro-ondas. Em território nacional, a joint-venture também conta com fábrica em Canoas (RS), onde são produzidos os equipamentos para climatização comercial.

Pertencente à joint-venture formada pela chinesa Midea e pela norte-americana Carrier, a unidade concluiu sua mais recente atualização em 2014, com investimento de R$ 60 milhões para ampliar a capacidade de produção. “A empresa passou por inúmeras reformulações na sua história em Manaus, adequando-se aos modelos de negócio exigidos pelo mercado e regulamentações. Porém, em todas as mudanças, sempre tivemos como objetivo aprimorar nossos processos de produção para obter produtos com a mais alta qualidade”, diz o gerente industrial da Midea Carrier em Manaus, Claudio Lago. Com esta última alteração, a capacidade produtiva da fábrica em Manaus passou para 2 milhões de unidades por ano.

Segundo Lago, a avaliação do grupo sobre a ZFM é extremamente positiva, por isso não há qualquer estudo ou discussão para transferir a fábrica para outra região. Em relação à crise de consumo que assolou o país, o diretor comenta que houve necessidade de adequar a produção à demanda do mercado.

“Procuramos utilizar todos os recursos legais disponíveis para evitar uma redução de quadro, ou seja, férias coletivas, Programa FAT (Bolsa Qualificação) e redução de jornada, e por fim, a reestruturação. Todos os programas adotados foram discutidos e aprovados com os trabalhadores”, pontua.

Atualmente, a fábrica manauense conta com mil colaboradores.

Conforme o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam) e diretor do Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos e Eletrônicos e Similares de Manaus (Sinaees), Wilson Périco, é necessário preparar condições que atraiam novos investimentos, garantindo retorno aos empresários, principalmente neste momento que se faz a revisão dos incentivos estaduais. “Não podemos pensar no imediatismo, em querer aumentar a arrecadação agora. Esta revisão deve deixar um legado competitivo no futuro próximo”, avalia.

Périco também comenta que é preciso encontrar solução para o engavetamento de Processos Produtivos Básicos (PPBs), um entrave na atração de investimentos e na diversificação de produtos. De acordo com Périco, o fato de ao menos 30 PPBs estarem emperrados por conta da burocracia do poder público impede a produção local de novas tecnologias.

Samsung

Integrante da edição 2016 do ranking Forbes 2000, que lista as 20 maiores companhias de capital aberto do mundo, e do Anuário 2016 das Melhores & Maiores da revista “Exame”, o grupo sul-coreano Samsung também compõe a lista das seis empresas do setor eletroeletrônico que contribuem com maior parte do faturamento do setor eletroeletrônico do PIM, com base nos indicadores da Suframa.

Globalmente, a Samsung conta com 38 fábricas, 34 centros de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e seis centros de Design nos cinco continentes.

No Brasil, está instalada em Manaus desde 1995, contando com um centro de P&D e uma unidade industrial, que hoje conta com nove linhas de produtos comercializados no país, como TVs, smartphones, tablets, home theaters, aparelhos de som e monitores.

Em nota enviada pela assessoria de imprensa, os representantes do grupo comentam que a fábrica instalada no polo é crucial para que mantenham sua posição de liderança no país e na região. “Com isso, podemos garantir a oferta de produtos e serviços que estejam em linha com as necessidades de nossos clientes, da cidade e de todo o país”, diz, ao ressaltar que as instalações são indispensáveis para as operações da companhia no Brasil e na América Latina.

LG

Por sua vez, a LG também ainda observa no PIM um endereço sem possibilidade de alteração. De acordo com a empresa, por meio de assessoria de imprensa, no polo há incentivos fiscais importantes para o crescimento da produção e geração de novas vagas de trabalho. A LG do Brasil possui outra planta em Taubaté (SP), mas concentra a maior parte da produção brasileira em sua unidade manauense.

Mesmo assim, a empresa faz algumas observações sobre o distrito, como a necessidade de melhorar a infraestrutura de acesso e o sistema de esgoto. “As ruas possuem muitos buracos e falta drenagem – problema que fica ainda mais evidente quando chegam as fortes chuvas comuns aqui na Região Norte. O sistema de esgoto também poderia ser melhorado”, apontam em nota.

Inaugurada na capital em 1996, a fábrica da marca iniciou suas atividades com 180 funcionários, voltados para a produção de vídeo cassete e televisores CRT. Atualmente, conta com um quadro de 1.992 colaboradores, que respondem pelo processo de fabricação de televisores, aparelhos de ar-condicionado e produtos de áudio e vídeo.

Envision

Quem também procurou otimizar seus recursos para tornar a operação mais eficiente foi a Envision, do grupo chinês TPV Technology Limited, que também produz televisores das marcas Philips e AOC. No ano passado, a empresa centralizou toda a sua produção brasileira em Manaus, onde possui um terreno de 185 mil m² e 1,2 mil funcionários. “A TPV também investiu em tecnologia e automação, o que aumentou a produtividade, priorizou processos de qualidade para redução de custos de pós-vendas e investiu em treinamentos para ganho de eficiência”, afirmam os gestores no texto enviado pela assessoria de imprensa.

Positivo

A Positivo Informática também transferiu linhas de produção para Manaus no ano anterior, retirando o processo de montagem de bens de informática de Curitiba. Conforme o diretor da Planta Positivo Manaus, Edson Toffoli, a ZFM gera muitos negócios e é natural que as empresas queiram estar na região.

“Uma pesquisa realizada pela consultoria Tendências e divulgada no fim do ano passado mostra que a retomada da economia brasileira será bem desigual neste ano e que o Norte terá expansão muito mais acelerada por conta de importantes investimentos locais e maior espaço para recuperação. A indústria deverá ser o principal dinamizador da economia do Norte em 2017, levando um efeito multiplicador para as demais atividades. A Tendências estima crescimento de 7,2% para o PIB industrial da região, três vezes mais que o previsto para o Brasil como um todo. Então, acredito que teremos muita competitividade na região e em vários setores da indústria, principalmente no de eletroportáteis”, sublinha.

