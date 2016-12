Setor agropecuário terá crescimento de até 7%

Embora 2016 tenha sido considerado como um ano de grande turbulência na economia e política brasileira, alguns segmentos se dizem otimistas para 2017. É o caso do setor agropecuário, que estima um crescimento entre 3% e 7%, a partir do segundo semestre do próximo ano.

De acordo com o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), Muni Lourenço, mesmo com o pensamento positivo é necessário ter cautela. “Temos que ter um otimismo prudente. Não temos previsões quanto aos fenômenos climáticos que possam prejudicar as atividades. Entretanto, nos últimos seis meses do ano o cenário tende a ser ainda melhor”, destaca.

Ainda segundo o presidente, mesmo com a grave crise financeira, houve a retomada do processo produtivo agrícola e pecuário. “Não ocorreu uma grande cheia acima da anormalidade, ou seja, as ofertas de frutas e hortaliças da produção local não foram afetadas”, enfatiza.

Quanto a questões financeiras, o presidente informou que o segmento tem recebido aportes com linhas de crédito em todo o Amazonas. “Graças a esses investimentos, o setor rural já é algo concreto e bem mais forte no Estado”, salienta.

Estratégias

Priorizar e estabelecer a integração das ações, a otimização dos recursos humanos e orçamentários de cada instituição. Essa é uma das metas da Secretaria de Estado da Produção Rural do Amazonas (Sepror-AM).

As medidas estruturantes do Sistema Sepror vão desde a reengenharia e replanejamento das atividades dos quatro órgãos vinculados – o Instituto de Desenvolvimento Agropecuário Sustentável e Florestal (Idam), Secretaria Executiva de Pesca Aquicultura (Sepa), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal (Adaf) e Agência de Defesa Sustentável do Amazonas (ADS).

Outra questão que o Sistema Sepror pretende reforçar em 2017 é processo de capacitação, treinamento e atualização do corpo técnico de todo o sistema com o trabalho e serviço de extensão rural, assistência técnica, o apoio à produção rural, seja ela, voltada para pecuária, agricultura, extensão florestal, pesqueira, entre outros segmentos.

De acordo com o titular da Sepror, Hamilton Casara, o governo pretende lançar ainda no primeiro semestre do ano o Programa Florestal do Amazonas, que vai compreender também uma ação integrada do Sistema Sepror com Ipaam e Sema, todas as movelarias do Estado do Amazonas e outros órgãos parceiros. Além da assistência técnica e o crédito rural, o programa vai oportunizar apoio ao manejo florestal em pequena escala, voltado para o pequeno produtor e aos ribeirinhos.

A proposta do programa é abastecer a suficiência da matéria-prima florestal das cerrarias e pequenas agroindústrias para que trabalhem de forma legalizada, gerando emprego e renda para o produtor, ditando e coordenando a produção florestal sustentável. A ideia é que o programa promova o aproveitamento da matéria-prima, agregando mais valor e contribuindo com a economia do Amazonas dentro da ação da Matriz Econômica de Desenvolvimento do governo do Estado.

Para o ano de 2016, o destaque foi a mecanização. “Com o objetivo de gerar aumento da produtividade e melhores condições de trabalho, os subprogramas do Plano Safra, ‘pró-mecanização’ e ‘pró-calcário’, desenvolvidos em 2015 e 2016, aprovou mais de 518 projetos, beneficiando famílias de produtores rurais em mais de 26 municípios do Estado do Amazonas”, diz Casara.

Pescadores geraram R$ 1,26 bilhão

A pesca comercial alcançou, neste ano, o segundo lugar no ranking que mede a geração de empregos e movimentação econômica no Amazonas, perdendo apenas para o setor comercial. Existem no Estado mais de 70 mil pescadores, que movimentaram cerca de R$ 1,26 bilhão.

De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Pescadores (CNPA), Walzenir Falcão, os dados mostram a necessidade de um amplo recadastramento de pescadores para acabar com as fraudes no seguro-defeso. Para acabar com os desvios do benefício, o governo federal anunciou que no início de 2017 todas as carteiras do pescador serão canceladas. A medida vai abranger todo o país.

Para evitar que os pescadores do Amazonas fiquem sem receber o seguro-defeso, como aconteceu ano passado, a Federação dos Pescadores do Amazonas (Fepesca-AM) já iniciou o recadastramento dos

Pescadores amazonenses

Os números obtidos pela Fepesca-AM serão encaminhados pela CNPA ao Ministério do Trabalho, responsável por controlar o seguro defeso. “O Amazonas foi o primeiro Estado a anunciar o recadastramento total de pescadores, servindo de exemplo para outros Estados”, destaca Walzenir.

“Os números obtidos servirão de comparação para os dados coletados pelo Ministério do Trabalho, auxiliando na identificação e combate de fraudes”, prevê o presidente. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o Brasil ocupa o 23º lugar no ranking mundial de produtores de pescado, ficando atrás de países como a Argentina e o Chile.

Alyne Araújo

Jornal EM TEMPO