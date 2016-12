Setor aéreo responde por 2,5% da produção econômica do AM

Um estudo inédito da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), com a colaboração da GO Associados, mostra que o transporte aéreo contribui com 2,5% da produção total do Amazonas, ou o equivalente a R$ 4,6 bilhões. Nesse valor, está incluída a receita das companhias aéreas (transporte de passageiros e cargas) e de seus fornecedores, mais o turismo viabilizado pelo setor aéreo. Também entra na soma o consumo familiar dos trabalhadores que integram essa cadeia. A parcela é inferior à contribuição do setor medida no plano nacional, estimada em 3,1% do total da produção brasileira.

Além disso, a aviação e os setores que ela impulsiona geraram 75 mil empregos no Amazonas em 2015, com o pagamento de R$ 728 milhões em salários. O setor aéreo contribui também com a arrecadação de R$ 322 milhões em impostos no estado.

O estudo tem como objetivo medir o impacto da aviação na economia nacional e em todos os estados brasileiros, mais o Distrito Federal. O levantamento tem como base o ano de 2015 e usa fontes públicas, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Em termos relativos, para cada R$ 1 que a aviação adiciona à produção econômica do estado, R$ 2,3 são gerados em produção na cadeia do turismo catalisado pelo modal de transporte. No tocante aos empregos, para cada posto de trabalho ocupado na aviação, quase quatro outras pessoas são contratadas no turismo derivado do Amazonas.

“Olhando dessa forma fica bem fácil perceber como estímulos ao setor aéreo se espalham e se multiplicam pela economia. Aqui mostramos esse efeito multiplicador no turismo, mas essa mesma lógica vale para outros setores, como o de comércio, para não falar nos benefícios de uma maior conectividade doméstica e internacional. A aviação tem essa característica de criar e reforçar ciclos virtuosos de desenvolvimento”, explica o presidente da Abear, Eduardo Sanovicz.

Cenário

A publicação Voar Por Mais Brasil – Benefícios da Aviação, que contém o estudo, traz não somente os dados dos impactos econômicos do setor, mas apresenta também o quadro de fatores sociais e econômicos que facilitam ou dificultam a oferta de transporte aéreo nas localidades, condicionando assim os resultados verificados.

Amazonas contribui com aproximadamente 2% do total de embarques anuais em voos domésticos, proporção superior à participação de sua economia na produção brasileira, de 0,61%. A quantidade de viagens aéreas entre os amazonenses é de 0,43 embarque por habitante, sendo que a média do país é de 0,47.

Os dados de produção per capita e forte presença da indústria favorecem a demanda por transporte aéreo, compensando a baixa densidade demográfica. Já a movimentação turística é baixa, enquanto o transporte de carga aérea é expressivo.

“A tributação sobre o combustível de aviação, como regra geral, é elevada. O número de viagens aéreas por habitante é pouco inferior à média nacional. A aviação dá inegável contribuição social e econômica, mas a participação na produção estadual ainda fica abaixo média brasileira, ensejando estímulos que destravem o potencial catalisador de desenvolvimento”, afirma Maurício Emboaba, consultor técnico da Abear.

Brasil

A aviação brasileira contribuiu com 3,1% da produção total do país, ou o equivalente a R$ 312 bilhões em 2015. Ao todo, foram gerados 6,5 milhões de empregos, com o pagamento de R$ 59,2 bilhões. O transporte aéreo também respondeu pela arrecadação de R$ 25,5 bilhões em impostos.

Segundo o levantamento, tomando como exemplo os números nacionais, para cada R$ 1 que aviação gera como produção econômica direta, são gerados R$ 5 em produção no turismo viabilizado pelo modal. Se olharmos para as ocupações, para cada profissional contratado pela aviação, mais de oito postos de trabalho são amparados no turismo catalisado.

A íntegra do estudo pode ser acessada no link: https://goo.gl/yr23zi

Abear

A ABEAR foi criada em 2012, pelas cinco principais companhias aéreas brasileiras – Avianca, Azul, Gol, Tam (hoje Latam) e Tril (atualmente associada à Azul) -, com a missão de estimular o hábito de voar no Brasil. Objetivando tratar de questões institucionais do setor aéreo, as estratégias de atuação da Abear compreendem planejar, implementar e apoiar ações e programas que promovam o crescimento da aviação civil de forma consistente e sustentável, tanto para o transporte de passageiros como para o de cargas.