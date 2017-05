Sétima temporada de ‘Game of Thrones’ ganha trailer; assista

A HBO divulgou nesta quarta-feira (24) o primeiro trailer completo da sétima temporada da série ‘Game of Thrones’.

O vídeo começa com Cersei Lannister anunciando o impasse no qual sua família se encontra. “Inimigos a leste, inimigos a oeste, inimigos no sul e inimigos no norte”, diz calmamente. Em seguida, a agora rainha de Westeros avisa: “O que estiver em nosso caminho, nós vamos derrotar”.

Daenerys Targaryen também aparece nas imagens, em sua longa peregrinação até o trono de ferro. A “Mãe de Dragões” deixa claro o seu interesse em governar a nação onde o seriado se passa, enquanto é seguida por seu exército de Imaculados, que protagonizam rápidas cenas de ação.

No páreo ainda estão Jon Snow e Sansa Stark, os irmãos que contam com a fidelidade da Patrulha da Noite e de Petyr Baelish, que aparece aconselhando a filha de Ned Stark, como tem feito nas últimas temporadas de ‘Game of Thrones’.

Arya Stark, Jamie Lannister e, claro, os dragões de Daenerys também estão no trailer, que termina com a voz de Jon Snow anunciando que “a grande guerra chegou”.

Com sete capítulos, a nova temporada estreia no dia 16 de julho.

Folhapress