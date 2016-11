Sétima edição do Rock in Rio no Brasil acontecerá no Parque Olímpico

O Rock in Rio está de mudança. Para a próxima edição, que acontece entre os dias 15 e 24 de setembro de 2017 na capital fluminense, o festival migrará para o Parque Olímpico.

A nova Cidade do Rock terá quase o dobro de espaço das edições anteriores e acesso via metrô e ônibus. Segundo a organização do evento, será mais fácil transitar entre os palcos Mundo, Sunset, Eletronica e Street Dance. As operações de segurança, limpeza e acessibilidade também deverão ser aprimoradas -a organização fala em mais banheiros e áreas de sombra.

Com a ampliação da rede hoteleira ao redor do parque, o público de fora do Rio de Janeiro também deve ser beneficiado.

Ingressos antecipados para o festival começam a ser vendidos nesta quinta-feira (10), às 22h, no site Ingresso.com, custando entre R$ 217,50 (meia-entrada) e R$ 435 (inteira). Há limite de quatro ingressos por CPF, sendo apenas um deles uma meia-entrada.

Batizadas de Rock in Rio Card, as entradas valem para qualquer dia de festival -o portador deve escolher no site do evento a data em que deseja comparecer.

A escolha pode ser feita entre 6 de fevereiro e 4 de abril de 2017, quando o line-up completo do evento já deverá ter sido anunciado. Até o momento, apenas as bandas Maroon 5, Aerosmith e Red Hot Chili Peppers estão confirmadas.

Folhapress