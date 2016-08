‘Setembro Verde’: Susam inicia campanha pela doação de órgãos e tecidos nesta sexta

A Secretaria Estadual de Saúde (Susam) realiza, nesta sexta-feira (2), às 17h, na Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), a abertura do ‘Setembro Verde’, campanha que chama atenção para a importância da doação de órgãos e tecidos. A campanha é alusiva ao Dia Nacional da Doação de Órgãos (27 de setembro) e inclui uma série de palestras em escolas e hospitais de Manaus, que serão realizadas durante todo o mês. Um dos pontos altos da programação será o “Domingo Verde”, caminhada que acontece no dia 11 de setembro, na faixa liberada da Ponta Negra.

Na abertura do ‘Setembro Verde’, a fachada da FHAJ, unidade da Susam credenciada para realizar transplante de fígado e que está sendo preparada para fazer transplante de rim, será iluminada com a cor da campanha. A solenidade contará com a presença do secretário estadual de Saúde, Pedro Elias de Souza, da coordenadora estadual de Transplantes, Lenny Passos, da diretora do Banco de Olhos do Amazonas, Cristina Garrido, e do diretor da FHAJ, Alexandre Bichara.

Além da FHAJ, durante todo o mês de setembro estarão na cor verde as fachadas de mais nove unidades da Susam – Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, 28 de Agosto, Platão Araújo, Delphina Aziz, Fundação do Coração Francisca Mendes, Hospital Infantil Dr. Fajardo, Pronto-Socorro da Criança da Zona Leste, Maternidade Ana Braga e Instituto da Mulher Dona Lindu.

Também já aderiram à iniciativa a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e a Assembleia Legislativa (Aleam), que estarão iluminadas com a cor verde da campanha.

Transplantes

O Amazonas já realiza transplantes de córneas, fígado e rins. O transplante de rim é feito, atualmente, no Hospital Santa Júlia, unidade da rede privada credenciada pelo Ministério da Saúde para a realização desse tipo de procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). “Agora, estamos preparando a Fundação Adriano Jorge para também ser credenciada e começar a oferecer, até o final deste ano, esse tipo de procedimento”, ressalta Pedro Elias.

O secretário explica que, nesta semana, o chefe da equipe de Hepato do Hospital Bandeirantes, de São Paulo, Tércio Genzini, estará em Manaus para estabelecer o cronograma de capacitação dos profissionais (médicos, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas) que farão parte da equipe de transplantes de rins da Fundação Adriano Jorge.

Pedro Elias destaca que, além da infraestrutura de atendimento e da qualificação dos profissionais do estado, o que faz com que o programa de transplantes tenha êxito é a solidariedade das pessoas. “O ‘Setembro Verde’ vem reforçar a importância do gesto de doação”, disse ele.

Programação

A Central de Transplantes preparou uma agenda de palestras que serão realizadas durante todo o mês em escolas e hospitais, para reforçar a importância da doação de órgãos.

No dia 11 de setembro acontece o “Domingo Verde”, de 9h às 12h, na faixa liberada da Ponta Negra. O evento inicia com a “Caminhada para a Vida”, que simboliza o ato da saída dos pacientes da fila do transplante. A programação, neste dia, incluirá atividades de lazer, como aula de zumba e torneio de futebol. O “Domingo Verde” será realizado em parceria com Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Desde o ano passado a campanha ‘Setembro Verde’ faz parte do calendário oficial do Governo do Estado. Segundo Lenny Passos, a intenção é levar informações que possam sensibilizar a sociedade para este ato de solidariedade.

