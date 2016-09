‘Setembro Amarelo’ começa em Manaus neste sábado com o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio

Campanha de Prevenção ao Suicídio e de Valorização da Vida começa em Manaus neste sábado (10), data que marca o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Atividades de panfletagem sobre fatores de risco e formas de prevenção marcam o início da campanha, às 18h, no Largo de São Sebastião, Centro, Zona Sul da cidade. A ação será feita pela Associação Amazonense de Psiquiatria (AAP) em parceria com a Defensoria Pública do Amazonas (DPE-AM).

A campanha tem como objetivo estimular a discussão sobre as causas que levam ao suicídio e as possibilidades de tratamento. O coordenador da campanha pela DPE-AM, defensor público Ricardo Trindade, afirma que muitos dos casos de suicídio poderiam ser evitados se os fatores de riscos, como as doenças psiquiátricas e o abuso de drogas, fossem devidamente tratados como uma questão de saúde pública. “É preciso falar sobre o suicídio para expor as causas e buscar a prevenção. Só assim será possível reduzir os casos, com o envolvimento da família, da sociedade como um todo, nessa discussão”, afirmou Ricardo Trindade.

De acordo com o presidente da AAP, psiquiatra Cleber Naief Moreira, o primeiro passo para se combater o suicídio é a conscientização de que este é um problema que é possível prevenir. “A prevenção ao suicídio passa, sobretudo, pela conscientização da população para que se abra o diálogo e se esclareça que existe tratamento que pode evitá-lo. Os indicadores mostram que 96% das pessoas que se mataram tinham um diagnóstico de doença psiquiátrica”, afirmou.

A panfletagem no Largo de São Sebastião neste sábado, a partir das 18h, reunirá psiquiatras associados à APP, defensores públicos, equipes do núcleo psicossocial da DPE-AM além de profissionais de Psicologia e Assistência Social voluntários.

Neste Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, o Teatro Amazonas e a Arena da Amazônia receberão iluminação em amarelo, cor que simboliza a campanha.

Outras atividades

A campanha também terá a realização de um simpósio de palestras no auditório Belarmino Lins, da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), no dia 13 de setembro, das 9h às 12h. As palestras serão ministradas por Cleber Naief e o vice-presidente da AAP, Pablo Gnutzmann Pereira, e vão abordar os fatores de risco e as formas de prevenção ao suicídio. O evento é gratuito e aberto ao público.

No dia 18 de setembro, a DPE-AM coordena panfletagem no calçadão da Ponta Negra, a partir das 8h. Participam da ação, assistentes sociais e psicólogas da instituição e voluntários, além de profissionais da Psiquiatria.

Com informações da assessoria