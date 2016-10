Sete pessoas são presas durante operação deflagrada para garantir mais segurança na Zona Norte

O auxiliar de serviços gerais Jhon Weslley Gama de Lima, 22; a dona de casa Maria Elizangela Benevides, 42; o filho dela, o garçom Tiago Benevides dos Santos, 25; o operador de escavadeira Ateildo Costa Ribeiro, 34, conhecido como ‘Gordinho’; Cássio Matheus Santos de Oliveira, 20, chamado de ‘Morte’; o soldador Denzer Washington Lima Bezerra, 22, e o despachante Rodrigo de Lima e Lima, 30, o ‘Gordo’, foram apresentados nesta terça-feira (11), no prédio da Delegacia Geral, localizado na Zona Centro-Oeste da capital.

A ação foi resultado da operação ‘Meu bairro é mais seguro’ que foi deflagrada na tarde da segunda-feira (10) e foi concluída nesta manhã, por volta das 11h. Seis pessoas foram presas por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Norte e uma por roubo.

Conforme o delegado titular 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Raul Augusto Neto, Jhon Weslley foi preso em flagrante por roubo na tarde desta segunda, por volta das 16h. O fato ocorreu na rua João Monte Fusco, bairro Santa Etelvina, Zona Norte, após o jovem roubar o aparelho celular de uma adolescente. O comparsa dele conseguiu empreender fuga em uma motocicleta e Jhon acabou imobilizado por populares, que o agrediram até a chegada dos policiais civis. Conduzido ao 15º DIP, os servidores constataram, no local, a existência de um mandado de prisão em aberto em nome de Jhon, por homicídio ocorrido em abril deste ano.

De acordo com o titular do 26º DIP, Maria e o filho Tiago foram presos também na tarde de segunda por volta das 17h, em cumprimento a mandado de prisão por tráfico de drogas. Eles foram interceptados na rua Macacaúba, em um conjunto habitacional localizado no bairro Lago Azul, Zona Norte. Com eles foi apreendida quantidade de cocaína suficiente para a confecção de 500 trouxinhas da substância ilícita, segundo a autoridade policial.

O delegado informou, ainda, que Ateildo, Cássio, Denzer e Rodrigo foram presos em flagrante, na manhã desta terça-feira por tráfico de drogas, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento onde eles estavam, localizado no mesmo conjunto habitacional, no bairro Lago Azul. No local os policiais civis apreenderam quantidade de cocaína equivalente a 70 trouxinhas, uma porção de maconha do tipo skunk, uma balança de precisão, dois terçados, além de petrechos para produção das substâncias ilícitas.

Maria, Tiago, Ateildo, Cássio, Denzer e Rodrigo foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Jhon teve o mandado por homicídio cumprido e foi autuado em flagrante por roubo. Os presos estão à disposição da justiça.

Com informações da assessoria