Sete acidentes de trânsito são registrados neste sábado

Pelo menos sete acidentes de trânsito foram registrados em Manaus na manhã deste sábado (25). No total, seis pessoas ficaram feridas, sendo em um capotamento e em três colisões nas Zonas Centro-Sul, Norte, Oeste e Leste, de acordo com dados disponibilizados no twitter do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans). Nenhum óbito foi registrado.

O acidente mais grave aconteceu na Bola da Suframa, onde três pessoas ficaram feridas após o capotamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e solicitou o apoio dos bombeiros para retirar as vítimas das ferragens.

O acidente ocorreu por volta das 8h10 e não foi informado as causas do capotamento e nem os nomes das vítimas.

Outro capotamento grave ocorreu na rotatória do Eldorado, Zona Centro-Sul, onde um veículo, modelo Pajero, de cor prata e placas não reveladas, capotou e só parou ao atingir a parede de uma rede de fast food. Uma pessoa, que dirigia o veículo, foi socorrida com vida. O acidente ocorreu por volta das 4h e o motorista disse que derrapou na pista molhada e perdeu o controle da direção.

Colisões

Foram registradas cinco ocorrências de colisões nas primeiras horas do dia. O primeiro caso ocorreu às 6h10, na avenida Coronel Teixeira, sentido centro/bairro, em frente a um shopping da Zona Oeste. O motorista, que não teve o nome revelado, também deslizou na pista e atingiu o canteiro central.

Já às 6h30, houve uma colisão entre veículos que acabou com uma pessoa lesionada. O carro ocorreu na avenida Penetração I, próximo da União Cascavel, situada na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova. A vítima foi socorrida e passa bem.

Dois ônibus intermunicipais colidiram nesta manhã, por volta das 7h50, na avenida Torquato Tapajós, sentido bairro-centro, nas proximidades do bairro Novo Israel, Zona Norte. Segundo o Manaustrans, ninguém ficou ferido. Entretanto, o vidro frontal de um dos coletivos ficou totalmente destruído. Não se sabe as causas do acidente.

Outras duas colisões ocorreram no cruzamento das ruas Careiro com Vilar Fiuza, no bairro São José, Zona Leste, e na avenida Rodrigo Otávio, próximo ao Posto Coca 2. Nas duas ocorrências houve vítimas lesionadas.

Bruna Souza

EM TEMPO