Sessões do Cine e Vídeo Tarumã Abordam Temas dos Trabalhadores

Nesta primeira semana de maio, o Cine e Vídeo Tarumã, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), homenageia o Dia do Trabalhador com três filmes cultuados e dirigidos por três grandes nomes da cinematografia mundial. Estão inclusos na programação filmes voltados à luta trabalhadora e ao cenário político das últimas décadas. As exibições serão realizadas nos dias 02, 03 e 05 de maio, às 12h30, no Auditório Rio Negro, do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais (ex-ICHL).

Na terça-feira, dia 02, será exibido o filme brasileiro de 1981 Eles Não Usam Black Tie, do cineasta já falecido Leon Hirszman, em que narra a história de um operário, Tião (Carlos Alberto Riccelli), que pensa em se casar com sua namorada Maria (Bete Mendes), q ue está grávida, quando uma greve se inicia na fábrica em que trabalha. Optando por não aderir ao movimento paredista, entra em conflito familiar com o pai, Otávio (Gianfrancesco Guarniere), um líder operário que estivera preso durante a ditadura. A ação do filme se passa em 1980, um ano antes da realização do filme, exatamente quando os primeiros movimentos operários vão ocupando o cenário político brasileiro e a ditadura militar vai dando sinais de seus últimos momentos. O filme traz ainda Fernanda Montenegro, numa de suas atuações mais emocionantes.

No dia 03, o filme apresentado é o vencedor da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2016 – Eu, Daniel Blake, dirigido pelo não menos famoso Ken Loach, ainda inédito em Manaus. Sua trama mostra os percalços do protagonista, que, por sofrer um ataque cardíaco é aconselhado a não retornar ao trabalho, tenta recorrer aos benefícios concedidos pelo governo a todos que estão nessa situação, mas esbarra na extrema burocracia do sistema aos direitos dos trabalhadores. O mérito de Loach é evidenciar o cinismo existente por trás do sistema, de forma a ofertar ajuda, mas torná-la tão complicada de ser atingida que, na prática, torna-se inviável. Diante de tal situação, nada mais resta a Daniel (e a todos os trabalhadores) que lutar pelo respeito, como pessoa e como cidadão.

Encerrando a semana, no dia 05, será exibido O Corte, produção de 2005, mas que continua atual pela crise mundial de desemprego. No filme é mostrada – com ironia e humor negro – a saída encontrada por um trabalhador qualificado, um executivo de grande empresa, quando perde o emprego. Bruno Darvet, vivido pelo ótimo José Garcia, é esse executivo que recebe a carta de demissão. Após dois anos na mesma situação de desemprego, e com as economias no raso, Bruno entra em desespero e decide recuperar seu antigo cargo matando o atual ocupante e também todos aqueles que possuam potencial para preencher sua vaga. O filme dirigido pelo polêmico Costa-Gavras aborda uma solução surreal para a conquista de um emprego, mas não deixa de ser irônica e sensível a crítica que faz ao mundo corporativo e globalizado.

As sessões do Cine & Vídeo Tarumã, um projeto de extensão da Faculdade de Informação e Comunicação da UFAM, são sempre gratuitas, com início às 12h30, no Auditório Rio Negro, do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, localizado no setor Norte do Campus Universitário.

