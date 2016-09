Sessão para votar cassação de Cunha recomeça com leitura de parecer de relator

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, retomou a sessão de votação do processo de votação do deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) por quebra de decoro parlamentar. Com um quórum registrado no painel eletrônico de 386 deputados, começou a Ordem do Dia em que será votada a representação contra Cunha.

A sessão começou com a leitura do parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, de autoria do deputado Marcos Rogério (DEM-RO), que concluiu pela perda do mandado de Cunha sob a acusação de ele ter mentido em depoimento espontâneo à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Petrobras em maio de 2015, quando o parlamentar disse não ter contas no exterior. Cunha nega ter mentido, argumentando que as contas estão no nome de um trust familiar contratado por ele para administrar seus recursos no exterior.

Por Agência Brasil

Com informações de Agência Câmara