Sesc Balneário tem programação especial para o Dia da Independência

Sesc Balneário fica no Conjunto Campos Elíseos, na Zona Centro-Oeste de Manaus-Foto: Divulgação

O Sesc Balneário, em Manaus, terá uma programação especial com muita diversão para a família no feriado do Dia da Independência, na próxima quinta-feira, 7 de setembro. Futebol e vôlei de areia, tênis de mesa, dominó e hidro dançante, além de piscina, música ao vivo e atividades recreativas para a garotada estão na programação.

Entre as atrações musicais estão a banda Fino do Samba e convidados, Uendel Pinheiro e Wilsinho de Cima. A sugestão para almoço é um dos melhores pratos da culinária brasileira: a feijoada.

Leia mais: Agenda Cultural traz teatro de bonecos, feira artesanato e show

Além da comodidade pela localização, dentro da cidade, a infraestrutura do Sesc Balneário conta com uma piscina semelhante à praia, com correnteza, chafariz, hidromassagem, tobogãs e piscinas adulto e infantil, lanchonete, restaurante, estacionamento, sistema de locação de boias, guarda volume e outros.

A programação do Dia da Independência acontecerá no Parque Aquático 2, das 8h às 17h. Para ter acesso, o interessado precisa estar com a carteira do Sesc atualizada e adquirir a pulseira no valor de R$ 3 (comerciário/dependente) ou R$ 10 (usuário).

O Sesc Balneário fica na av. Constantinopla, nº 288, Alvorada. Mais informações em (92) 3649-3750.

EM TEMPO, com informações da assessoria.

Leia mais:

Semana da Pátria inicia com a Corrida e a Benção do Fogo Simbólico

Artistas e ativistas fazem ato no Rio em defesa da Amazônia

Gosta de cinema? Confira as estreias desta quinta em Manaus