‘Sesc Amazônia das Artes’ promove intervenção urbana em Manaus

A intervenção acontece na Praça da Saudade, no Centro de Manaus

Nesta quarta-feira (23,) a partir das 17:30h, na Praça da Saudade em Manaus, o projeto Sesc Amazônia das Artes promove a intervenção urbana “Não cabe mais, gente!” do grupo mato-grossense In-Próprio Coletivo. A atividade artística é baseada em uma performance que retrata situações enfrentadas pelos usuários do transporte público no dia a dia.

Leia também: UEA realiza oitava mostra de teatro com temática contra abuso sexual

“Não cabe mais, gente!” aposta nos atravessamentos, na condensação dos corpos, no que é liminar, que pulsa e constrange, que acolhe, devora e regurgita. Os atores em cena reproduzem o aperto, o calor e as dificuldades peculiares ao cotidiano dos usuários de transporte coletivo. Produzido em meio a experimentações e ao aprofundamento das pesquisas em performance e teatro contemporâneo.

Com informações da assessoria