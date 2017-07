Sesc Amazonas abre inscrições para Colônia de férias

Colônia de férias recebe crianças no Amazonas

O Sesc Amazonas está com inscrições abertas para a Colônia de Férias 2017. A colônia inicia no dia 17 e segue até o dia 21 de julho. As atividades ocorrem no Sesc Balneário, na avenida Constantinopla, 288, Alvorada. Crianças de 06 a 14 anos podem participar.

As inscrições podem ser feitas na Central de Atendimento do Sesc Balneário. Para dependentes de comerciários, as inscrições custam R$ 250, para dependentes de usuários R$ 350 e para conveniados R$300. As despesas com alimentação estão inclusas no valor da inscrição. Durante a colônia os participantes receberão duas refeições diárias, que consistem no almoço e lanche da tarde.

Leia também: Parque da Criança e Centro de Convivência lançam programação especial de férias em Manaus

Após a inscrição, os colonos receberão o kit-colono (camisa, boné, agenda/bloco e squeeze), entregues no primeiro dia da colônia. Os colonos participarão de atividades esportivas, culturais e de lazer no período das 8h às 17h30.

Entre as atividades promovidas pela Colônia de Férias do Sesc estão corrida infantil, gincana torta na cara, torneios recreativos, futebol de sabão, maratona aquática infantil, brincadeiras no parque aquático, circuitos, competições, entre outros.

Leia mais:

Parque da Criança e Centro de Convivência lançam programação especial de férias em Manaus

Colônia de férias resgata brincadeiras antigas em Manaus

Colônia de férias oferece atividades para PCDs