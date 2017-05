Sesc AM promove oficina gratuita de Dança Contemporânea

Nos dias 26 e 27 de maio, o Sesc AM realiza Oficina de Dança Contemporânea, que faz parte da Primeira Etapa do Projeto Sesc Difusão de Dança. A atividade é gratuita e será realizada no Sesc Centro, localizado na rua Henrique Martins, 427.

A oficina, que será ministrada pela bailarina Adriana Góes, tem o objetivo de diversificar e ampliar o conhecimento do corpo através da dança, em concordância com os conceitos contemporâneos do segmento artístico.

Como conteúdo, será realizada abordagem prática das relações entre o corpo e o espaço, na perspectiva da interpretação no contexto da dança contemporânea.

A aula do dia 26 (sexta-feira) será das 17h às 21h e no sábado (27) das 9h às 15h. As inscrições podem ser feitas nas Centrais de Atendimento do Sesc AM, localizadas na rua Henrique Martins, 427, Centro e na av. Constantinopla, 288, Planalto. A oficina é destinada ao público de 15 a 45 anos. Necessário possuir a carteira do Sesc.

Mais informações podem ser obtidas no site sesc-am.com.br ou pelo telefone 92 3649-3750.

Com informações da assessoria