Sesc abre inscrições para primeira mostra de dança

Estão abertas até o próximo dia 13 as inscrições para a 1ª Mostra de Dança Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc). O evento acontecerá em dois períodos: de 3 a 7 de abril e de 8 a 12 de maio, no Espaço Cultural Sesc Centro, localizado na rua Henrique Martins, 427, 3º andar.

A inscrição é gratuita. Os interessados devem acessar o regulamento e preencher a ficha de inscrição no portal do Sesc.

A seleção dos espetáculos será feita conforme os critérios de qualidade técnica, excelência artística e coerência na concepção do trabalho. As apresentações devem ter até 15 minutos de duração e serão realizadas por modalidades: dança contemporânea, danças urbanas, jazz dance, balé clássico livre, balé clássico de repertório, danças populares, dança de salão, dança moderna e dança do ventre.

Estímulo

O objetivo da 1ª Mostra de Dança Regional do Sesc é estimular os grupos de dança em atividade na região, a partir da troca de experiências artísticas. Nesta perspectiva, o projeto incentiva o desenvolvimento das habilidades estéticas e culturais, de modo a ser realizado pelos participantes todo o processo de construções artísticas, como figurino, coreografia, sonorização, iluminação, entre outros.

Além dos espetáculos de dança, a programação conta com debates temáticos e conversas sobre os trabalhos apresentados. O resultado da seleção será divulgado a partir do dia 21 de março no portal do Sesc.

No dia 31 de março haverá uma reunião administrativa com os grupos selecionados para articular os detalhes do evento. Ao final, os diretores e/ou coreógrafos receberão certificados.

