Servidores públicos e trabalhadores realizam ato contra reformas nesta sexta

Servidores públicos federais e trabalhadores de todas as categorias realizam, nesta sexta-feira (31), em Manaus, mobilizações pelo Dia Nacional de Lutas contra as reformas da previdência e trabalhista, além da recém aprovada terceirização indiscriminada. As ações seguem deliberação nacional e foram acertadas durante plenária que ocorreu nesta última quarta-feira (29), na sede do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Petróleo dos Estados do PA/AM/MA/AP (Sindipetro), situado no centro histórico da capital.

Durante a reunião, ficou acordado que os sindicatos e associações representativas dos trabalhadores terão liberdade para realizar mobilizações com suas bases durante a manhã e à tarde se unirão em uma grande manifestação no centro da cidade.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima (SitraAM/RR), Luis Claudio Corrêa, que participa da organização das mobilizações, esse é um momento importante para o futuro da classe trabalhadora e as categorias precisam estar ainda mais unidas.

“Precisamos nos organizar para barrar esses desmandos do governo e do Congresso Nacional contra quem realmente produz nesse país e não aceitar nenhum direito a menos para os trabalhadores”.

O sindicalista ressalta que também nesta sexta-feira os servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, juntamente com seus magistrados e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) farão um ato público em defesa da Justiça do Trabalho. O evento está previsto para iniciar às 9h, em frente ao Fórum Ministro Mozart Victor Russomano (Fórum Trabalhista), localizado na rua Ferreira Pena.

Já à tarde os servidores do órgão se juntarão aos demais trabalhadores de todas as categorias para participar do grande ato unificado que acontece a partir das 16h, no centro da capital. A concentração terá início às 15h, na Praça do Congresso. “A caminhada deve seguir pelas principais ruas do Centro, como as avenidas Epaminondas, com parada em frente à agência do Instituo Nacional de Seguridade Social (INSS) e encerrando na Sete de Setembro”, informa Corrêa.

Ainda conforme o vice-presidente do SitraAM/RR, o evento deve reunir ainda mais trabalhadores que na última mobilização, dia 15 de março, quando três mil pessoas, entre trabalhadores, estudantes e integrante de movimentos sociais, estiveram presentes.

