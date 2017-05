Servidores promovem ato em defesa da Justiça do Trabalho em Manaus  

Após divulgação de trechos da delação que aponta o envolvimento direto do presidente Michel Temer nas ações de corrupção no Brasil, servidores da Justiça do Trabalho e integrantes de entidades que participam da ‘Frente de Lutas Manaus #Fora Temer# Contra a Retirada de Direitos’ realizam; nesta quinta-feira (18), ato em defesa do órgão e em repúdio às reformas Trabalhista e Previdenciária.

A manifestação, que deve reunir além dos servidores públicos, participantes de várias entidades sindicais, centrais e movimentos sociais, está marcada para às 16h, na Praça da Polícia, Centro de Manaus.

“Exigir #ForaTemer# e defender a Justiça do Trabalho dos corruptos está em nossas mãos. As provas divulgadas ontem, de corrupção e suborno para calar o ex-deputado Eduardo Cunha, comprovam o que há anos afirmamos, que a meta dessa oligarquia era acabar com a Justiça do Trabalho. Precisamos resgatar a democracia e credibilidade na principal instituição brasileira e defender a Justiça do Trabalho como instrumento do povo. Qualquer outra saída será um golpe de morte em nossos direitos”, argumenta o vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho no Amazonas e Roraima (SitraAM/RR), Luis Cláudio Correa, convocando os servidores a participarem da manifestação de logo mais.

O Jornal O Globo publicou na noite desta quarta-feira (17), matéria em que o presidente da JBS, empresário Joesley Batista, gravou conversa em que o presidente da República, Michel Temer, indica o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um problema da holding que controla a JBS. O deputado indicado por Temer foi filmado, posteriormente, recebendo uma mala com R$ 500 mil.

“Depois disso, o governo quer sustentar que a Previdência está falida e que os direitos do trabalhador é que pesam no orçamento do país. O que está levando o Brasil à falência é a corrupção, não outra coisa”, critica Luis Cláudio.

Com informações da assessoria