Servidores municipais participam da 22ª Campanha de Doação de Sangue

Mais de 90 servidores participaram da Campanha de Doação de Sangue da Prefeitura de Manaus, na manhã desta quarta-feira (22). Com o intuito de levar responsabilidade social, a campanha chegou a sua 22ª edição, em parceira com a Fundação de Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam). A ação ocorreu na sede da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

De acordo com a titular da Semad, Luiza Bessa Rebelo, a ação tem como objetivo sensibilizar as pessoas a contribuir com o preenchimento do banco de estoque do FHemoam.

“Essa ação demonstra o compromisso da Prefeitura de Manaus com a responsabilidade social e reúne servidores já há 22 anos em uma parceria que ajuda a salvar vidas”, destacou.

Pela primeira vez doando, a técnica previdenciária Gleicy Sintra, 34, contou que a vontade de colaborar não é de hoje, mas o medo da agulha impediu que ela tomasse essa decisão mais cedo.

“Com o incentivo de amigos e colegas de trabalho, resolvi abraçar a causa e ajudar aqueles que precisam. Afinal, ainda tenho a oportunidade de doar”, contou, entusiasmada.

De acordo com o assessor técnico Mário Risuenho, 33, desde os 26 anos ele decidiu entrar para o time de doadores e enquanto puder vai continuar fazendo a sua parte.

“A primeira vez que doei sangue foi para ajudar um pessoa da família. Mas a partir daí comecei a ajudar outras pessoas também. Hoje eu não preciso, mas outros precisam, e doar sangue nunca é demais”, explicou Risuenho, que doa sangue, pelo menos, três vezes ao ano.

Já o servidor público Moacyr Tidei, que ajuda a salvar vidas há 20 anos, disse que essa atitude deveria ser de todos que podem doar.

“Esse é o segundo ano que estou doando sangue em Manaus, mas em todas as vezes que colaborei fora daqui foi com o propósito de ajudar as pessoas que estão esperando o meu sangue. As pessoas precisam fazer a parte delas. É tão rápido e não custa nada”, afirmou.

O incentivo da Prefeitura aos servidores para mobilizar doadores de sangue vai além da campanha anual de doação coordenada pela Semad. Por meio da Lei Municipal n. 1.100, de 18 de janeiro de 2007, o servidor que doar sangue ganha dois dias de folga, sendo a primeira no dia da doação e a segunda em qualquer data, até 30 dias após a doação.

Com informações da assessoria