Servidores em Manaus poderão contribuir para formulação de plano de cargos e salários 

Luiza Bessa

Até o próximo dia 20 de setembro, servidores municipais poderão contribuir para a formulação do Projeto de Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV) da área não específica, que irá beneficiar mais de 1.400 servidores que atuam em 18 secretarias da Prefeitura de Manaus.

De acordo com a assessoria, a proposta final deve ser encaminhada para a Câmara Municipal de Manaus (CMM) no início de 2018. A Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), que gerencia a política de recursos humanos do município, acompanha o processo.

Valorização do Servidor

Para a secretária da Semad, Luiza Bessa Rebelo, a valorização do servidor é uma das prioridades dentro do Planejamento Estratégico da Prefeitura para a Manaus de 2030. A ideia é que a cidade se torne “uma Cidade Global”. “Para alcance desse objetivo grandioso precisamos nos preparar tanto em termos de infraestrutura quanto do ponto de vista tecnológico. Contudo, esses recursos não existem e nem existirão se não tivermos pessoas motivadas, comprometidas e, especialmente, qualificadas”, destaca.

Comissão

Para a formulação de uma proposta de plano de cargos que atenda aos requisitos legais, financeiros, orçamentários e administrativos, foi criada uma comissão composta por servidores de carreira, técnicos especialistas na área e representantes de entidades de classe, por meio da Portaria nº 337/2017-Semad, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no último dia 7 de agosto.

Segundo a presidente da comissão, Vânia Lucena, inicialmente, uma prévia da proposta de PCCV foi disponibilizada aos servidores. Representantes de todas as secretarias municipais vão colher sugestões de alterações, que serão consolidadas e culminarão em um projeto atualizado em até 180 dias.

Para o presidente da Associação de Servidores Efetivos do Município de Manaus (Asemm), Lúcio Rocha, esse é um momento em que os profissionais têm a chance de discutir propostas e fazer reivindicações. “Essa discussão é resultado de muitas solicitações e movimentos dos servidores e nós entendemos que esse plano vem para dar uma estabilidade ao servidor”, comentou.

EM TEMPO

