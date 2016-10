Servidores da prefeitura de Fonte Boa protestam contra atrasos no pagamento

Pelo menos 300 servidores públicos municipais de Fonte Boa (676 quilômetros de Manaus) realizaram uma manifestação na manhã desta segunda-feira (24), em frente à sede da prefeitura, em que reivindicaram o pagamento de seus salários atrasados há quase cinco meses.

De acordo com a presidente da associação de funcionários do município, Nerivane Bezerra, a previsão é de que todas os serviços das secretarias sejam paralisados oficialmente na quarta feira (26), caso o prefeito, José Suedney (PSD), não pague os vencimentos em atraso.

Ainda segundo Nerivane Bezerra, cerca de 60% dos funcionários, o que equivale a mais de 1200 servidores públicos municipais, como serviços gerais, garis, motoristas, ação social e administrativos de todas as secretarias estão sem receber. “Não receberam em junho. Aí ele fez o pagamento de agosto em setembro, faltando os restantes dos meses. Muitos desses funcionários já ganham pouco e agora não recebem nada, com família para sustentar. Isso não tem condições”, reclamou.

Questionada sobre a motivação para os atrasos, Nerivane disse que o prefeito alega falta de recurso nos cofres públicos, por conta da crise econômica, sem apresentar soluções para o problema. “Quando ainda dialogávamos, ele alegava que a crise era a culpado, mas eu via no portal da transparência, todo o final do mês, que era depositado recurso e não tem faltado nada, sendo que até aumentou o número do repasse para 2% este ano”.

Nerivane também afirma que todas as tentativas de negociação com o prefeito foram esgotadas e que o grupo já acionou a Justiça, por meio de liminar, para pagamento de salário até o 5 dia útil do mês, porém, conforme ela, o prefeito não vem cumprido a determinação. “Agora estamos entrando com um pedido de bloqueio de verba no município, o que ainda não foi julgado. Nesse meio tempo, vamos cumprir com os nossos deveres até esta terça feira (25). Caso nada resolva, vamos paralisar nossas atividades na prefeitura”.

A equipe do EM TEMPO tentou contato com o prefeito de Fonte Boa, José Suedney (PSD), por meio de dois números de celular, porém, até o fechamento desta matéria, ele não nos atendeu.

Por Diogo Dias

Jornal EM TEMPO