Serviços ambulantes para atrair mais consumidores

Além de ter uma boa lábia e jogo de cintura, profissionais da capital amazonense fazem o que podem para ter sucesso e se manter no mercado de trabalho. Uma das opções, até para quem quer atrair mais clientes, é fazer serviços ambulantes sobre rodas.

Este é o caso do borracheiro Edinaldo Barreiro, que há pouco mais de seis meses começou o trabalho de borracheiro móvel. Isto é, ele atende o cliente onde ele estiver e precisar. O custo varia conforme a atividade a ser feita.

De acordo com Edinaldo, que possui uma oficina mecânica localizada na alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste, o serviço ambulante facilita tanto a vida do cliente quanto a do trabalhador na capital amazonense.

“É uma ajuda boa para todo mundo, pois ninguém vai precisar ‘abandonar’ o carro onde apresentou o problema e sair correndo atrás de um profissional para lhe atender. Ou seja, é uma oportunidade na qual o cliente economiza tempo e dinheiro e tem um serviço de grande qualidade”, salienta.

Segundo Edinaldo, ele cobra R$ 50 pelo deslocamento mais o preço do serviço. “Normalmente é R$ 20 para carro pequeno e R$ 40 para caminhão. Eu atendo em qualquer lugar da cidade. Fora de Manaus até atendo, dependendo da localidade. Porém, quanto mais longe da capital e difícil o deslocamento, mais caro. Até porque tem o custo da gasolina também”, afirma.

Outro mecânico que também vai onde o cliente precisar é Ítalo Vareluz. Ele possui uma oficina localizada no bairro Compensa, Zona Oeste, mas também costuma atender onde os consumidores pedem.

Ítalo costuma atender pedidos simples como troca de bateria, por exemplo. “Vou até o cliente e, dependendo do problema encontrado, até o levo para onde possamos resolver o caso, sem ter tantos custos adicionais”, reforça.

Segundo Ítalo, ele costuma cobrar em torno de R$ 60. “Tudo depende do serviço a ser feito. Pedimos do cliente que nos explique exatamente qual o problema que está acontecendo com o veículo e, a partir daí, fazemos um orçamento. Mas, às vezes, acontece de ser um outro problema que o cliente não conseguiu explicar e o valor a ser cobrado muda totalmente”, enfatiza.

Menos gastos

A estudante de engenharia ambiental, Marciane Gonçalves, disse que já precisou de um serviço bem semelhante. “Saí de uma festa durante a madrugada e meu carro pifou. Entrei no Facebook para pedir ajuda e um dos meus amigos me indicou um borracheiro. Foi simples e rápido e nem precisei gastar R$ 120 com o guincho”, lembra.

Marciane comentou que a iniciativa destes profissionais é muito importante para os consumidores.

Alyne Araújo

EM TEMPO