Serviço ‘Personal Car’ oferece comodidade aos motoristas em Manaus

O manauense que passa o dia ocupado e não tem tempo de dar atenção aos reparos necessários no veículo agora tem à disposição uma novidade trazida de fora que promete deixar os motoristas bem mais à vontade.

O Personal Car possibilita aos motoristas que precisam de reparos no carro, o transporte do veículo, na ida e na entrega, sem que o cliente precise abandonar tarefas. A ideia foi colocada em prática por uma dupla de amazonenses em novembro de 2016, mas ganhou mercado, de fato, a partir de janeiro deste ano. Até o momento, a ideia é pioneira na capital amazonense.

O serviço está sendo tocado pelo ex-auxiliar administrativo e em logística Marcos Silva, 36, e o sócio Tarcísio Alves, 35, especializado em mecânica de carros. Marcos conta que o novo serviço em Manaus aproveita um nicho que já havia no mercado dos atendimentos de oficinas no eixo Rio-São Paulo: o de administração veicular.

“Para o cliente que não tem tempo para fazer a manutenção do veículo, o Personal Car executa a operação ao custo de serviço de leva e traz a R$ 75 o trecho, totalizando R$ 150, ida e volta”, diz.

O Personal Car também disponibiliza os serviços de mecânico por meio da parceria com a oficina Porto Auto Center.

“O cliente precisa ter a confiança de entregar o seu veículo, um bem de alto valor. A ideia principal é prestar a comodidade ao motorista para poder manter suas tarefas e ter o serviço desejado no seu carro no fim do dia”, detalha Marcos.

Tarcísio Alves afirma que para chegar ao preço de transporte do veículo, que varia de R$ 120 a R$ 150 de ida e volta, foi levado em consideração o que é praticado em Estados do Sul e Sudeste e a realidade urbana de Manaus, que apresenta alto índice de engarrafamento. Em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, o mercado já é explorado há mais de dez anos e é cobrada uma média de R$ 150 a R$ 200 pelo serviço de leva e traz.

O desenvolvimento do negócio também já está encaminhado com a criação do aplicativo para smartphone. Segundo Tarcísio, a ferramenta digital está 70% pronta, mas ainda resta fazer a hospedagem para colocar em funcionamento. “Queremos ampliar a comodidade oferecida ao cliente, para que não precise enfrentar filas de oficina, fazer orçamentos de peças, detalhes que às vezes nem o próprio cliente conhece o que está fazendo. Assim, o motorista fica tranquilo e não perde nenhum compromisso por conta do carro”, diz.

A administradora Laryssa Nascimento acredita que o serviço é uma novidade que chama atenção porque tem público para atender, principalmente, às pessoas que trabalham o dia inteiro em horário comercial e não têm tempo para levar o carro para o mecânico. “Confiável e com bom prazo, achei que valeu demais a pena”, diz, ao ressaltar que, até agora, não teve “nenhum problema” com o serviço.

O serviço também se tornou uma oportunidade de negócio viável. Marcos era auxiliar administrativo terceirizado em uma grande estatal, mas, com a chegada da crise e os cortes, acabou dispensado, entrando na estatística dos quase 14 milhões de desempregados no Brasil.

“Na antiga empresa, prestava apoio logístico de suprimento e recebimento de material. Portanto, só fiz mudar o ramo, em vez de receber material, recebo carros agora”, conta Marcos.

Atualmente, o Personal Car atende, em média, quatro clientes por mês, pegando principalmente serviço de revisão, que pode sair ao valor de R$ 1,5 mil, em média.

Os donos do novo serviço têm trabalhado a divulgação da novidade em redes sociais, como Instagram e, principalmente, Facebook.

