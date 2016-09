Serviço em tubulação de água deixa trânsito congestionado em Petrópolis

O trânsito ficou complicado na manhã desta terça-feira (13) nas imediações da rua Raquel com a rua Coronel Ferreira, entre os bairros de Petrópolis e São Francisco, na Zona Sul de Manaus. Isso devido ao trabalho de técnicos da Manaus Ambiental para a troca de válvula em uma tubulação que vinha dando problemas e afetando o abastecimento de água no local.

Pelo menos quatro agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) foram deslocados à área para dar fluidez ao tráfego de veículos.

O trabalho foi solicitado pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam), devido aos prejuízos que o problema vinha causando à população, mas até as 15h de hoje deve ser concluído.

“O problema estava causando um desabastecimento no conjunto Costa e Silva. Primeiramente se descobriu, aqui nessa mesma rua, um vazamento numa rede de 85, o que foi corrigido, porém, o efeito não foi o esperado, então se detectou que uma válvula na rede de 500 estava travada, por isso não estava passando água suficiente”, explicou Jorge Caresto, engenheiro de fiscalização do Departamento de Água da Arsam.

“Por isso, pedimos a Manaus Ambiental que resolvesse o problema. O trabalho começou ontem à noite, mas, devido a alguns imprevistos, o serviço não pode ser concluído em tempo hábil, mas a previsão é de conclusão até às 15h”.

No centro

Também na manhã desta terça-feira, outra área de Manaus sofreu com problemas em tubulação e água. Desta vez com um rompimento na rua Lobo D’almada, entre avenida Sete de Setembro e rua Saldanha Marinho, o que deixou o trânsito congestionado no local.

Agentes do Manaustrans também já estão no local para desviar o percurso dos carros que tentam passar pela via.

Em nota, a Manaus Ambiental informou que a equipe da concessionária já está realizando a manutenção tanto na rua Lobo D’Almada, no Centro como na rua Raquel com a rua Coronel Ferreira, no bairro Petrópolis.

Por equipe EM TEMPO Online