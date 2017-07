Serviço do CadÚnico está temporariamente indisponível

As atividades serão retomadas assim que o sistema voltar à normalidade e a população será avisada – Reprodução

A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) informa que, nesta terça-feira (4), o Sistema do Cadastro Único (CadÚnico) se encontra inoperante por instabilidade na plataforma. De acordo com informações da Caixa Econômica Federal uma equipe já está trabalhando para normalizar o serviço.

Até a regularização do serviço, a Central de Atendimento da Semmasdh e os 20 Centros de Referência da Assistência Social (Cras) seguem sem atendimento para o cadastro e recadastro do CadÚnico. As atividades serão retomadas assim que o sistema voltar à normalidade e a população será avisada.

