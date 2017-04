Serviço de odontologia hospitalar reduz a probabilidade de infecções

Os pacientes internados no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz contam com o serviço de odontologia hospitalar com o objetivo de prevenir casos de infecções hospitalares. A boca é a porta de entrada de inúmeras doenças, dentre elas as infecções hospitalares, pulmonares, renais e do revestimento interno do coração chamado de endocárdio. O HPS Delphina Aziz é uma unidade da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) administrada pelo Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento (Imed).

O serviço é coordenado pelo cirurgião dentista David Pita, membro do Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva. “O risco dessas infecções afeta, especialmente, o paciente com baixa imunidade. O Ministério da Saúde registra média de 15,5% de infecções hospitalares por ano no Brasil, enquanto no resto do mundo os índices giram em torno de 5%. A introdução de um protocolo higienização bucal, bem como a atuação do cirurgião dentista nos hospitais, é essencial para evitar a proliferação de bactérias e fungos, que, além de prejudicar a saúde bucal e o bem-estar do paciente, pode propiciar outras infecções e doenças sistêmicas. Reduz, significativamente, casos de pneumonia associado à ventilação”, declarou.

Segundo David, essas infecções causam números expressivos de óbito e o trabalho do cirurgião dentista torna menor o tempo de internação do paciente e o uso excessivo de antibióticos. “Menos tempo internado o paciente recebe alta melhorada com maior brevidade e isso permite, inclusive, que mais pacientes sejam assistidos nos hospitais. Estudos mostram, ainda, que a implantação de um protocolo de higiene bucal e a ação de um cirurgião dentista nos hospitais podem reduzir custos, um bom uso dos recursos públicos”, destacou.

Diariamente, David avalia os pacientes internados no Delphina Aziz quanto ao controle de placa bacteriana na cavidade bucal e orofaringe, identifica e previne lesões de mucosa, presença de corpo estranho, dor em região orofacial ou dificuldade na movimentação dos maxilares. Assim, identifica e elimina focos infecciosos e, com isso, diminui os riscos de infecção respiratória. “Esse trabalho proporciona conforto e bem-estar ao paciente”, afirmou David.

Orientações – Nas Salas Vermelhas, local onde é dada assistência aos casos mais graves, é realizada a higienização bucal dos pacientes com apoio da equipe de enfermagem. Nas enfermarias, o cirurgião dentista orienta sobre a importância da correta higiene bucal durante a internação. “Os pacientes expressam surpresa com o serviço e, ao mesmo tempo, satisfação. Demonstram sensação de conforto e bem-estar por conta do resultado causado pela higienização”, disse.

O soldador Josemias Ribeiro, 36, deu entrada na unidade e gostou do serviço do cirurgião-dentista. “Eu já sabia que problemas na boca podem prejudicar a recuperação e achei bastante válidas as orientações que eu recebi. São importantes para minha recuperação”, disse.

O trabalho do cirurgião destina nos hospitais é respaldado pela Resolução 162/2015 do Conselho Federal de Odontologia que reconhece o exercício da odontologia hospitalar pelo cirurgião-dentista.

Estrutura – O Delphina Aziz está localizado em um dos principais corredores viários da cidade, na avenida Torquato Tapajós, zona norte de Manaus, onde passam mais de 15 linhas do transporte coletivo convencional. A unidade atende mais de 15 mil pacientes por mês na área de urgência e emergência.

No campo do diagnóstico, o Delphina Aziz conta com um moderno parque de imagens para exames de raio x, ultrassonografia, ressonância, tomografia, mamografia, endoscopia, colonoscopia, ecocardiograma, holter, mapa (monitorização ambulatorial de pressão arterial) e teste ergométrico. A capacidade é para realizar aproximadamente 18 mil exames por mês.

