Sertanejo, o ritmo que está na moda no Brasil

Típico do sertão brasileiro, o sertanejo começou tão simples quanto o estilo de vida caipira. Inicialmente, quem dava o tom às letras melancólicas era a viola, o acordeão e a gaita. Hoje, mais dançante, o ritmo toma conta do país inteiro, com megashows e milhares de fãs gritando e cantando as canções que fogem da calmaria e falam diretamente sobre a vida urbana e a atualidade.

Mais cuidadosos, os novos nomes desse segmento se preocupam em não parecer “caipiras”, visto que esse termo ainda gera muito preconceito. Por isso foi adicionado, ao nome original, a segmentação universitária, justamente para falar com esse novo público.

Nesse ritmo, o universitário Jerônimo Neto não esconde seu amor pela dupla Jorge & Mateus, uma das mais aclamadas atualmente. Aos 22 anos, o finalista do curso de marketing ainda tira um tempo para administrar um blog onde, segundo ele, já até sorteou brindes que ganhou dos sertanejos do coração. “Quando eu junto muita coisa deles [a dupla Jorge & Mateus], eu sorteio logo no blog! Não tem sentido ficar guardando tanta coisa para mim, eu não sou egoísta. Isso acaba multiplicando o amor que eu sinto pelo trabalho deles com outras pessoas”, disse.

Natural do município de Itacoatiara, Neto conheceu a dupla em 2007, por meio dos sucessos que já rodavam o Brasil, como “Pode chorar” e “De tanto te querer”. Quando veio para Manaus, em 2012, a ida aos shows para ver os sertanejos também foi inevitável. “Em 2015, eu tive a oportunidade de ir para Goiânia, e acabei indo para o Villa Mix de lá. No dia do show, às 7h eu já estava na fila para entrar. Quando os portões abriram, às 14h, eu corri para a frente do palco com a minha plaquinha e esperei ansiosamente até o momento que eles subiram ao palco”, contou o universitário.

“Naquele dia eu conheci o Jorge. Dei um abraço nele, tiramos foto, tudo muito rápido. Mas foi o melhor dia da minha vida”, completou. Ainda em 18 de novembro de 2015, no show de aniversário da Fábrica de Eventos, Jerônimo Neto teve outra oportunidade de encontrar Jorge & Mateus no camarim, e finaliza: “Quando se tem um sonho, não se pode desistir”.

A dupla é uma das sete atrações do festival itinerante Villa Mix, que acontece em Manaus no dia 18 de março, na Arena da Amazônia.

Assumida para o Brasil

Outra fã que espera ansiosamente o festival sertanejo do dia 18 é a manauense Suellen Ferreira da Cruz, de 22 anos. Ela é fã da dupla Matheus & Kauan há 3 anos, quando montou o fã clube Estrela Guia MK Manaus com uma amiga. “O primeiro show deles aqui na cidade foi em 2013”, contou. “Como minha amiga é a presidente do fã-clube, ela não pôde ir receber a dupla na porta do hotel devido a um problema pessoal, e eu acabei indo na porta do hotel no lugar dela”.

“Um amigo que trabalhava no hotel acabou me ajudando a entrar, e eu acabei conhecendo o Matheus e o Kauan. Eles pararam para conversar com a gente, queriam saber do fã-clube, tiraram muitas fotos e autografaram alguns CDs e camisetas”, contou Suellen. “Depois de conhece-los eu ainda fui para o show, à noite”.

Desde então, a manauense se prepara para receber a dupla toda vez que eles vêm para a capital. “Eles já me chamam pelo nome! [risos] Todo fã sonha em ter esse contato com seu ídolo. Apesar disso, toda vez que eu encontro com eles é como se fosse a primeira”, disse, adiantando que já está ansiosa para a apresentação dos sertanejos em Manaus. “É muita expectativa para esse Villa Mix! Eles vêm com a nova turnê, do último DVD, cheio de músicas novas, que eu amei, inclusive”, finalizou Suellen. Com o show intitulado “Na Praia 2 – Ao Vivo”, Matheus & Kauan chegam à capital para encenar, além dos sucessos dos trabalhos anteriores, “Decide Aí” e “Te Assumi Pro Brasil” que já figuram entre as mais tocadas das rádios do país.