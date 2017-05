Serralheiro é preso por estupro de enteada em Manaus

Um serralheiro de 31 anos foi preso em flagrante com dois rifles, uma palmatória, munições e uma arma caseira na manhã desta sexta-feira (12) na casa onde morava com a família, localizada na rua 13 de Junho, bairro Lago Azul, Zona Norte. O homem é suspeito ainda de agredir e estuprar a enteada dele, uma menina de 14 anos, com o consentimento da mãe da própria da menina. O crime foi divulgado pelo Portal Em Tempo na tarde da quinta-feira (11).

De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção à criança e ao Adolescente (Depca), Juliana Tuma, a menina chegou a ser queimada na coxa com um ferro de passar roupas para que não denunciasse os crimes. “Essa criança escreveu uma carta contando os crimes e entregou para a diretora da escola dela, que entrou em contato com o Conselho Tutelar. O padrasto é perigoso e a jovem contava sobre os crimes detalhadamente na carta”, disse.

Questionado pela reportagem do Portal Em Tempo, o suspeito negou os estupros.”Não posso me arrepender de crimes que eu não cometi. Sobre armas eu tinha a documentação de uma, mas venceu. Eu usava as armas para caçar no meu sitio”, justificou.

Embora o suspeito tenha justificado que as armas eram usadas no sítio, a delegada disse que o suspeito intimidava a vítima para cometer o crimes.”A mãe está sendo ouvida e será indiciada. Estamos investigando a participação dela”, disse a delegada.

O suspeito foi autuado, em flagrante, por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele será encaminhado para audiência de Custódia ainda na tarde desta sexta.

Luís Henrique

EM TEMPO