Serra entrega a Temer carta de renúncia

O ministro de Relações Exteriores, José Serra, entregou nesta quarta-feira (22) sua carta de renúncia ao presidente Michel Temer. O presidente aceitou o pedido de demissão do senador.

“Faço-o com tristeza, mas em razão de problemas de saúde que são do conhecimento de Vossa Excelência, os quais me impedem de manter o ritmo de viagens internacionais inerentes à função de Chanceler”, diz Serra na carta a Temer.

“Segundo os médicos, o tempo para restabelecimento adequado é de pelo menos quatro meses”, continua.

Serra estava à frente do Itamaraty desde que Temer assumiu a presidência da República, no ano passado.

