Sérgio Oliva ganha primeira medalha no hipismo para o Brasil em paralimpíadas

O atleta brasiliense Sérgio Oliva conquistou nesta quinta-feira (15) a medalha de bronze no hipismo, na categoria individual misto do grau I, nas Paralimpíadas Rio 2016. Montando Coco Chanel, o brasileiro ficou atrás de duas britânicas na decisão final ao obter a nota 73.826. Essa é a primeira medalha brasileira no hipismo em Jogos Paralímpicos.

Oliva ficou atrás de Sophie Christiansen, que montando Athene Lindebjerg foi avaliada com 78.217, e de Anne Dunham, que conquistou a medalha de prata, ao receber 74.348 montando Lit Lucas Normark.

Sérgio Oliva participa de outra disputa por medalhas nesta sexta-feira (16), na final do estilo livre individual misto do grau I, às 14h10.

Por Agência Brasil