Sérgio Fontes participa de reunião em Brasília sobre crise no sistema prisional

O secretário de segurança pública do Amazonas, delegado federal Sérgio Fontes, participa, nesta terça-feira (17), em Brasília, de um encontro com todos os secretários estaduais de segurança pública do país. Na ocasião, serão discutidas ações imediatas para conter a atual crise do sistema penitenciário no país.

Sérgio Fontes informou que o Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre Moraes, deve apresentar o Plano Nacional de Segurança já com todas as medidas previstas.

“Com a apresentação do plano nós vamos tentar colocar o nosso ponto de vista. As demandas que julgarmos urgentes e aquelas que são de caráter estruturante, como a defesa das nossas fronteiras”, informou Fontes.

A medida, segundo o Ministério da Justiça, é uma reação da segurança pública do país diante das rebeliões em presídios brasileiros que causaram a morte de dezenas de presos nas unidades prisionais do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte.

“Não basta só medidas conjunturais. As medidas agora são importantes para restaurar a tranquilidade e a normalidade no sistema prisional, pois atualmente o sistema prisional está corroído e precisa de muito investimento em curto prazo e, mais, precisa que a gente combata o crime organizando aqui fora. Porque são dois vieses: o primeiro é não deixar que aquelas pessoas que prendemos continuem controlando o crime de dentro dos presídios. O segundo é o combate ao crime organizado e para isso é preciso atacar a sua principal fonte, que é o tráfico de entorpecentes. Se você não atacar o tráfico, você não corta a principal fonte que riga o crime organizado”.

Na ocasião, o delegado destacou que o Amazonas é vizinho dos três únicos países no mundo que produzem cocaína. E informou que entre as medidas solicitadas também está o apoio para combater o tráfico de entorpecentes nas fronteiras do Amazonas.

“É importante essa proteção e é esse apoio que o governador espera do governo federal, que é uma atitude mais firme, pois o problema é pan-federativo”.

O secretário revela ainda que sem esse apoio as autoridades do Amazonas nunca poderão dizer que o sistema prisional está pacificado. “As propostas são positivas e boas, mas não é uma proposta para longo prazo e nem estruturante para nos colocar no caminho definitivo para resolver esse problema. É apenas uma proposta para resolver crise”, concluiu.

Isac Sharlon

EM TEMPO