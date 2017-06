Sérgio Fontes discute segurança com empresários na Fieam

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, revelou em reunião de diretoria da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) que em 2016 os homicídios tiveram queda de 24% em relação a 2015, mesmo com orçamento reduzido e projetos sendo administrados com o mínimo de recursos.

Fontes também citou estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) que aponta que para cada 1% de desempregados há aumento de 5,4% dos homicídios e de 6% a 7% dos demais crimes.

Ao comentar a divulgação do Atlas da Violência 2017, publicado este mês pelo Ipea e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (Fbsp), o secretário destacou que a publicação faz análises alicerçadas em dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, com informações sobre incidentes de 2005 a 2015.

“No primeiro trimestre deste ano atingimos a marca de mais de 13% de desemprego, maior taxa desde o momento que passaram a medir esses números (2012), e em meio a essa realidade estamos tentando avançar, fazer o melhor possível”, declarou Sérgio Fontes que há dois anos e meio está à frente da Segurança Pública do Amazonas.

O secretário expôs outra realidade sobre a redução da violência. “Em 2016, período da crise, Manaus alcançou o melhor índice de retração de homicídios nos últimos seis anos, chegando ao 46º lugar de um mapeamento que classificou as 50 cidades mais violentas, faltando apenas quatro colocações para sairmos deste quadro. E em 2011, longe de qualquer crise, Manaus foi considerada a 11ª cidade mais violenta”, disse Sérgio Fontes.

Fontes discorda da pesquisa que aponta que 10% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil, sendo 60 mil por ano, e que Manaus está em 4º lugar no ranking das cidades brasileiras mais violentas.

“O Atlas começa o relatório com o problema do Sistema Prisional, apontando os homicídios de janeiro, que fogem da esfera da Segurança Pública porque ocorreu dentro do presídio. O monitoramento não trata do recorde de prisão em 2015 com mais de 10 mil apreensões, seguida de 11 mil em 2016. Porém, para cada preso retido, um é solto pela justiça”, informou o secretário, revelando que neste ano foram presas 1.673 pessoas e soltas 1.613.

“A situação é muito complicada para todos nós e estamos em conversa com o Judiciário, pois não queremos superlotação nos presídios, mas que pelo menos sejam colocadas tornozeleiras nesses cidadãos”.

Segundo Fontes, mesmo com a perda de 600 policiais em 2014, sem compensar o quadro com concurso, e o orçamento em queda, saindo de R$ 215 milhões em 2014 para R$ 86 milhões neste ano, a gestão avança, sendo administrada com eficiência e eficácia.

Atualmente a Polícia Militar, que deveria ter 15 mil homens, conta com nove mil, e a Polícia Civil que atenderia melhor a sociedade com um efetivo de cinco mil está com menos de dois mil homens.

O secretário disse que a segurança pública não é feita somente pela polícia. “A polícia está na ponta da lança, só faz duas coisas: espanta a criminalidade ou prende, ou faz os dois quando está muito boa, porém a saída para a insegurança é a parceria pública privada”, sugeriu.

Com informações da assessoria