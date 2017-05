Sérgio Fontes considera contraditório ordem do ataque do PCC em Manaus

O secretário de estado de Segurança Pública, Sérgio Fontes, considerou contraditório a ordem dada pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) para atacar autoridades ligadas a segurança pública no Amazonas. Para Fontes, a organização tem pouca influência no Amazonas, principalmente após o massacre nos presídios, no dia 1º de janeiro.

“(…) no Estado do Amazonas essa informação é um pouco contraditória. O PCC aqui tem uma influência muito pequena e depois do massacre do dia 1º, diminuiu mais ainda”, disse o secretário.

Em release encaminhado a imprensa na tarde desta segunda-feira, o titular da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP) informou que os órgãos do sistema estão procurando detalhes das ameaças. Enquanto isso, as polícias continuam firmes no combate ao crime organizado no Estado.

“Não vamos nos intimidar por uma ameaça de organização criminosa, até porque nós somos o Estado e o Estado não pode se intimidar. Vamos continuar fazendo nosso trabalho, mas claro tomando as cautelas devidas e respondendo dentro da lei, na proporção que formos agredidos”, afirmou Fontes.

Com informações da assessoria

EM TEMPO