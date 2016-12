Sérgio Fontes afirma que mensagens atribuídas a ele são falsas

Em nota divulgada neste domingo (25), o titular da Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes afirmou que as conversas atribuídas à ele em um grupo de Whatsapp são falsas.

Segundo o secretário, os diálogos e grupo divulgados pela rede social não existem e que o fato não vai lhe intimar.

“Quem me conhece sabe imediatamente que não sou capaz de diálogos tão torpes e ridículos, pois respeito profundamente meus colegas de trabalho (policiais de qualquer das polícias) e não creio que chegaríamos onde chegamos pensando como o vil covarde que se deu ao trabalho de montar os diálogos a que estou me referindo agora”, ressaltou no comunicado.

Fontes destacou que não é a primeira vez que lhe fazem atribuições falsas, além de ameaças por cartas e telefonemas.

O secretário da SSP-AM finaliza expondo a sua indignação com a situação.

“Deixo aqui minha mensagem de indignação com tal tentativa de desestabilizar o Sistema de Segurança Pública, jogando polícia contra polícia e semeando discórdia em quem tem que lutar as mesmas batalhas e perseguir os mesmos objetivos, que é de defender a sociedade”, finalizou na nota.

