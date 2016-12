Sérgio Fontes admite possibilidade de não encontrarem corpo de Thyago Garcez

Após 22 dias do desaparecimento do delegado Thyago Garcez – que caiu no rio Solimões depois de uma troca de tiros entre policiais e traficantes colombianos – o titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Sérgio Fontes, já considera remota a possibilidade de encontrar o delegado, vivo ou morto. Garcez desapareceu nas proximidades da comunidade Paraná do Padre, no município de Coari (a 363 km de Manaus).

“Há possibilidade, esperamos que não aconteça, mas existe a chance de o corpo sequer ser encontrado. Já aconteceu antes dos corpos caírem no rio e não aparecerem. Ou por terem ficado presos no fundo do rio, ou porque os peixes comeram. Nós esperamos que isso não aconteça e vamos continuar procurando”, disse o secretário.

Fontes garantiu que a conduta dos policiais que estavam com o delegado no momento do ocorrido será investigada, assim como o tráfico internacional de drogas e todo o contexto da troca de tiros. “Há uma transgressão disciplinar específica para aqueles que abandonam os companheiros em situação de risco. Isso pode caracterizar como omissão de socorro, mas só podemos confirmar isso, se eles agiram de maneira errada ou não, com o final das investigações”, explicou, informando ainda que desconhece quaisquer tipos de ameaças de morte que Garcez vinha sofrendo.

“Ele estava fazendo uma investigação sensível, mas o que foi investigado até agora, os eventos não têm relação com isso”, disse.

Ana Sena

Jornal AGORA