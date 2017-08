Sérgio Cardoso lança exposição em fotoplastia em Manaus

O artista já participou de dezenas de exposições – Divulgação

O artista plástico Sérgio Cardoso realizará, entre os dias 30 de agosto e 13 de outubro, a exposição “Code Time Pinturas e Fotografias”. A mostra será na Galeria de Artes Helena Gomes da Silva, no ICBEU Manaus, localizado na Rua Joaquim Nabuco, Centro da cidade.

Cardoso, que recentemente foi eleito imortal e passou a ocupar uma cadeira na Academia Amazonense de Letras (AAL), nasceu em 1954 e começou a pintar na década de 70. Sua obra é marcada pela denúncia social e influências da região.

Com múltiplas faces, sua maior característica é a inquietude. Não satisfeito com a pintura, enveredou pela ‘”fotoplastia”, um conceito ainda não encontrável nos manuais de arte acadêmica.“A elaboração de uma exposição com todas as implicitudes me aterroriza por todas as complexidades que encerra nas ritualidades de composição do espaço, que me recuso a fazer. Uma responsabilidade enorme, como num show de música sem sonoridades conhecidas, mas intuídas e, no entanto, é o espetáculo do encontro de pessoas, diante das instalações”, avalia o artista.

Nesta exposição, Cardoso leva ao público suas obras mais recentes. “A fotografia veio na minha vida, graças, a uma câmera, que pertencia a meu pai”, recorda.

Entusiasmado com a realização de sua exposição, Cardoso afirma que está passando por uma etapa única como artista. “O fato é que este é um momento especial da minha vida”, finaliza.

