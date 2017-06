‘Sereísmo’ inspira acessórios e peças de personagem viram tendência

Além das roupas, o que chama muito a atenção dos telespectadores são os acessórios – Fotos: Divulgação

A atriz Isis Valverde é sucesso atualmente com sua personagem na novela “A Força do Querer”, que exibe um look despojado, jovem e totalmente praiano, com peças que seguem a tendência do “sereísmo”. Além das roupas, o que chama muito a atenção dos telespectadores são os acessórios, usados pela personagem, com muitos detalhes que lembram mar e praia conquistando o gosto das mulheres em diferentes faixas etárias.

“O visual de sereia está transformando a moda nos últimos meses e ganhou o coração de mulheres de todas as idades que se identificam com o sereísmo como um estilo de vida”, comenta Sabrina Nunes, fundadora do e-commerce de semijoias Francisca Joias.

Esses símbolos estão repletos de significados e muitas pessoas acreditam na energia que possa vir do mar.

“Com o início da novela, a procura por acessórios com formatos de estrelas do mar, sereias, caudas, conchas, aumentou muito, o que nos inspirou a criar a linha Sereísmo, que é voltada para mulheres adeptas da pegada fashionista, que gostam de estar sempre na moda”, completa.

Para quem quiser se inspirar, a empresária separou alguns lançamentos para você entrar no mundo da personagem sereia com muito glamour.

