Serasa lança ‘Super Feirão Limpa Nome’ a partir do dia 8

A nova edição do Super Feirão Limpa Nome da Serasa, que começa no próximo dia 8 de novembro, é uma oportunidade para quem está negativado conseguir descontos especiais e condições de pagamento diferenciadas para encerrar o ano com o nome limpo e entrar em 2017 com a vida financeira mais organizada. Aproveitar parte do 13º salário, cuja primeira parcela é normalmente paga em novembro, para renegociar dívidas atrasadas pode ser uma alternativa para que os milhões de brasileiros em situação de inadimplência possam reorganizar a vida financeira e reabilitar o crédito.

“A situação econômica e o consequente crédito mais escasso afetam o consumidor de maneira geral, mas prejudicam ainda mais quem está inadimplente”, diz o gerente de recuperação de crédito da Serasa, Raphael Salmi.

Durante o Super Feirão da Serasa, o consumidor pode negociar sua dívida diretamente com a empresa participante, o que aumenta as chances de um acordo mais satisfatório para ambas as partes. “Isso porque as empresas estão dispostas a oferecer boas propostas com o objetivo de facilitar a conversa e proporcionar um bom resultado ao final do acordo”.

Segundo estudo da Serasa Experian, em agosto deste ano, o país contabilizava 59,3 milhões de inadimplentes, que representa cerca de 40% da população acima de 18 anos.

Acesse o Super Feirão Limpa Nome Online e veja, sem compromissos e de forma gratuita, suas pendências financeiras. Para ajudar a população, o SerasaConsumidor disponibiliza gratuitamente no site o e-book Como se preparar para a negociação de dívidas com uma série de dicas para fazer uma boa negociação e limpar o nome.

Entre os dias 08 e 26 de novembro, cidadãos de todo o país podem utilizar a versão online do evento, acessando o site www.serasaconsumidor.com.br/feirao, para renegociar dívidas pela internet, sem sair de casa. No ar 24 horas por dia, a versão online do Super Feirão Limpa Nome, permite renegociar dívidas diretamente com os credores, de qualquer lugar, com comodidade, segurança e de forma gratuita.

