Serafim vota confiante de que vai passar para o segundo turno

Confiante de que passará para o segundo turno da disputa eleitoral, o candidato Serafim Corrêa (PSB) chegou ao seu local de votação às 9h30, em seguida partiu para a seção 780, do Parque do Idoso, Vieiralves, Zona Centro-Sul, onde esperou na fila para depositar seu voto na urna às 10h. Serafim estava acompanhado da candidata a vice-prefeita de Manaus, Cristiane Balieiro.

Para Serafim Corrêa, as pesquisas eleitorais que o deixam de fora do segundo turno irão ser frustradas e por isso é prematuro que ele declare qualquer possível apoio a outros candidatos à prefeitura de Manaus. Conforme ele, o retrospecto das pesquisas eleitorais mostra que elas, muitas vezes, se enganam.

“Eu vou ao segundo turno. Foi assim em 96, em 2004 e em 2008. Diziam que eu não ia para o segundo turno. Me colocavam até em quarto lugar, mas no final eu estava com o pé dentro. O nosso sentimento é de que iremos ao segundo turno. Estamos em uma disputa muito acirrada. Ninguém ganhou e ninguém perdeu nada ainda. Logo mais vamos saber”, finalizou.

Serafim vai acompanhar o resultado da apuração em casa.

Colaborou Joandres Xavier