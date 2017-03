Serafim vai lançar aplicativo que permite acompanhamento do mandato

O deputado Serafim Corrêa (PSB) anunciou que vai lançar na próxima quinta-feira (16), em Iranduba (distante 27km de Manaus), um aplicativo contendo o seu perfil político com todas as informações do seu mandato; a cartilha da Transparência, Controle Social e Cidadania, que orienta o cidadão a consultar os recursos repassados pelos Governos Federal e Estadual aos municípios, na versão digital; além da conectividade com as redes sociais.

O aplicativo “Deputado Serafim” já está disponível para download em smartphones que utilizam o sistema operacional Android. “Na próxima quinta-feira, estarei em Iranduba lançando a cartilha da Transparência, juntamente com ela, vamos lançar o aplicativo, que já está disponível no Google Play. Através dele, será possível o acompanhamento do mandato, como manusear a cartilha e acessar os sites, tanto do Governo Federal quanto do Estadual que permitem a todo cidadão saber quais recursos entraram em seu município”, disse.

Com informações da assessoria