Serafim vai apoiar Marcelo Ramos no segundo turno; reunião durou 4 horas

O deputado Serafim Corrêa (PSB) anunciou nesta terça-feira (04) apoio à candidatura de Marcelo Ramos (PR) no segundo turno. Serafim, que teve 113 mil votos na disputa para a prefeitura no último domingo (2), decidiu apoiar o candidato após ele se comprometer a inserir no plano de governo cinco pontos defendidos pelo candidato derrotado.

Entre os projetos de Serafim que foram acolhidos estão: volta do símbolo da prefeitura (o brasão da cidade), transparência total da administração, meia passagem diretamente na catraca para os estudantes, integração temporal plena e a retirada do nome do SPC/Serasa de 300 mil contribuintes inadimplentes no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Serafim disse ao portal EM TEMPO que irá para às ruas com Marcelo Ramos durante a campanha para o segundo turno do pleito municipal.

“Assim como fui às ruas em 2012 para apoiar o Arthur Neto, vou fazer o mesmo esse ano. Quando a gente decide apoiar uma campanha, a gente abraça ou não”.

O anúncio foi feito após uma reunião com a direção municipal do partido nesta tarde.

