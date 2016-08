Serafim é recebido com carinho pelos moradores do Lírio do Vale durante caminhada

O candidato à prefeitura de Manaus, Serafim Corrêa, foi recebido pelos moradores do Lírio do Vale, na Zona Oeste, com muito carinho, aplausos, selfies e palavras de apoio, na tarde desta quinta-feira (25). Serafim percorreu a rua Laguna, a principal do bairro, ponto de comércio do lugar. Durante a caminhada, ouviu muitas reivindicações da comunidade. A queda nas vendas foi uma delas.

O peixeiro José Elias possui uma barraca onde vende várias espécies de peixes. Apesar do sucesso que faz com os clientes, amarga uma redução na procura dos consumidores pelo pescado.

“A crise pegou a gente aqui. Antes eu vendia muito mais. Espero que o Sarafa consiga, com os conhecimentos dele, melhorar nossa situação”, disse. Serafim, por sua vez, agradeceu a confiança e falou que a economia já está começando a se recuperar e que não faltará apoio aos feirantes para que o movimento volte ao normal. “Vamos caprichar mais na limpeza, organizar os ambulantes e desburocratizar a vida de quem aposta nessa região para ganhar o sustento”, garantiu Sarafa.

A vendedora Genilce Maria, fez questão de abraçar Serafim e pediu a volta da Domingueira, que possibilitava o deslocamento de ônibus pela cidade, pela tarifa de R$1 (Hum real). “Era muito bom. Eu visitava toda a minha família com a maior facilidade. Aí, acabaram com a Domingueira e complicou tudo”, lamentou.

O candidato a prefeito pelo PSB, arrastou um grupo grande de militantes e admiradores pelo caminho. Carros e ônibus buzinavam e gritavam ” Volta Sarafa!”, demonstrando carinho por Serafim, que ainda partiu depois da caminhada para o bairro Nova Esperança, onde se reuniu com comunitários.

Com informações da assessoria