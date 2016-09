Serafim e Cristiane visitam Comunidade Novo Reino

A caminhada do 40 de Serafim Corrêa e Cristine Balieiro chegou à comunidade do Novo Reino, na Zona Leste de Manaus, neste domingo (11), marcada por fortes emoções. Os candidatos à prefeitura de Manaus pelo PSB percorreram o bairro – acompanhados por alguns vereadores da chapa, além de muitos militantes e simpatizantes – e se depararam com a história da jovem Evelyn Vitoria Costa dos Santos, que através da poesia e incentivo de Serafim Corrêa, durante sua gestão municipal (2005-2008), emplacou na Academia Brasileira de Letras Mirim, no Amazonas.

A avó de Evelyn, Sileusa Oliveira, encheu os olhos de lágrimas e, ao reencontrar Serafim, lembrou do apoio de ‘Sarafa’ na trajetória cultural da neta.

“Sarafa ajudou muito minha neta. Evelyn tem o nome dela na Academia Brasileira de Letras Mirim, em Manaus. Na época, minha neta tinha 13 anos, hoje, já tem 20. Tenho orgulho da poeta em nossa família. Amo o Serafim. Ele é um homem muito bom e Manaus merece ser comandada por ele de novo”, disse dona Sileusa, emocionada.

A professora Cristiane Baliero revelou que situações como essa, onde a educação prova que é o caminho para os bons frutos, do retorno positivo de um trabalho correto e árduo na gestão de Serafim, dão força na caminhada do 40.

“Essa campanha a cada dia tem encorpado o 40. Isso me dá muita força para continuar e seguir em frente de um sonho. Essa avó agradeceu ao Serafim por ter ajudado à neta a ter seu nome na Academia Brasileira de Letras Mirim, no Amazonas. Estamos no meio de uma comunidade carente e sua avó está feliz pela neta. As pessoas veem Serafim e choram porque ele traz a esperança. Não tenho dúvida de que Serafim é o homem mais preparado para assumir a prefeitura de Manaus”.

‘Sarafa’, bastante comovido, disse que é uma alegria muito grande estar ao lado de companheiros fiéis.

“A cada dia que se passa, nós colhemos testemunhos cada vez mais emocionantes das pessoas. E vamos prosseguir essa caminhada até o dia 29 de setembro. Para alcançarmos a ‘Vitória’ e chegarmos ao segundo turno no dia 2 de outubro”.

Compromisso

Os moradores do Conjunto Castanhal, adjacência do Novo Reino, pediram a recuperação da área verde do local, que está abandonada e Serafim Corrêa firmou compromisso com os moradores.

“Quero aproveitar essa área verde para fazer um parque ambiental. O parque preserva e não agride o ambiente, mas, as áreas que estão descuidadas, precisam de recuperação, como o campo de futebol, que foi feito de barro. O campo deve estar coberto pela grama”, defendeu o candidato.

Quando prefeito, Serafim construiu no Novo Reino a Escola Municipal Álvaro César de Carvalho e a Unidade Básica de Saúde Dr. Silas Santos, além de trazer melhorias na revitalização de vias e outros cuidados com a comunidade.

O movimento foi organizado pelo candidato a vereador pelo PSB, Caio Silva. “ Essas obras foram grandes feitos na nossa comunidade. Hoje, pela honestidade e competência de Sarafa, conseguimos trazer esse grande número de pessoas para caminhar conosco. Serafim é o nome para administrar Manaus com seriedade”.

Com informações da assessoria