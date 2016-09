Serafim e Cristiane realizam caminhada na Rua do Fuxico, na Zona Leste

Hoje, foi o dia da comunidade do Jorge Teixeira, Zona Leste, receber a visita dos candidatos à prefeitura de Manaus pelo PSB, Serafim Corrêa, e a vice, Cristiane Balieiro. O sábado (3) foi de diálogo com os moradores da Rua do Fuxico.

Serafim e Cristiane comandaram a caminhada e percorreram as ruas do bairro, junto com simpatizantes e militantes, que com bandeiras e gritos de guerra “Volta Sarafa”, fizeram uma festa bonita na comunidade. Eles também ouviram reclamações do povo. A principal delas foi o transporte coletivo precário.

O pedreiro Geraldo Cortês disse que espera melhorias na Zona Leste, tanto na estrutura do local, como na mobilidade urbana. “Serafim é a melhor escolha. Queremos melhorias de um modo geral na Zona Leste. O transporte público preciso de uma melhora urgente”.

Outra moradora da Zona Leste, a Queila, fez duras críticas ao sistema de educação. Segundo ela, é preciso dar uma maior atenção à pasta. “Minha filha estuda em uma escola integral aqui do bairro e desde o mês passado não há ar-condicionado, o que acaba prejudicando, e muito, o aprendizado das crianças. Outro problema sério é na saúde que também de bastante atenção”.

Sarafa, emocionado, disse que vai trabalhar arduamente para fazer o melhor por Manaus. “Muita alegria pela receptividade dos amigos da Rua do Fuxico e receber deles palavras de apoio para prosseguirmos em frente rumo à vitória”.

Segundo Cristiane, o povo da Zona Leste passa uma grande energia positiva. “A cada caminhada eu sinto que a gente vai ganhando mais força e a Zona Leste, é a ‘casa do Serafim’, não tem como a gente negar isso. A receptividade do povo é incrível: o abraçar, o carinho, o sorriso, a forma como nós somos tratados. Isso nos dá mais energia para as próximas caminhadas e para que possamos continuar trabalhando”.

Com informações da assessoria