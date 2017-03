Serafim Corrêa lança Cartilha da Transparência e aplicativo em Iranduba

O deputado Serafim Corrêa (PSB) lançou a Cartilha da Transparência, Controle Social e Cidadania na Câmara Municipal de Iranduba, na manhã desta quinta-feira (16), dando início à série de viagens que fará ao interior do Estado levando a cartilha que orienta o cidadão como saber a arrecadação dos governos federal e estadual repassados aos municípios e fiscalizar como esses recursos serão aplicados.

Fiscalizar é mais fácil do que você imagina. As informações dos repasses do governo federal estão disponíveis na internet através dos sites do Tesouro Nacional e do Portal da Transparência. Já os repasses do Estado para os municípios, você acompanha também em tempo real no site da Secretaria de Fazenda do Estado (Sefaz).

“A cartilha é um avanço. Uma contribuição de todos nós que fazemos o gabinete do meu mandato, no sentido de levar a informação aos homens do interior, começando pela Câmara Municipal de Iranduba. Não só para os vereadores, mas para todos os formadores de opinião de tal forma que as pessoas possam saber os valores dos recursos que entram no município e possam cobrar melhor os serviços do Poder Executivo, no sentido de que façam o melhor. É claro que sem informação fica difícil e com informação fica mais fácil”, explicou o deputado.

Para o vereador Edson Nicácio (PSB), a iniciativa do deputado Serafim é “louvável” e a Cartilha da Transparência é mais do que essencial para fazer essa fiscalização. “A cartilha é muito importante para a fiscalização dos gastos públicos, principalmente no interior. O cidadão, com essa ferramenta, vai poder ter fácil acesso a esses números”, disse o vereador.

Já para o presidente da Câmara de Iranduba, vereador Alessandro Carvajal (PTN), a Cartilha traz o verdadeiro conceito do que é cidadania. “O cidadão precisa estar informado. A contribuição do deputado Serafim em levar esse conteúdo aos municípios mais distantes é de extrema relevância para todos nós”, declarou o presidente.

Mensalmente, a equipe de comunicação do deputado Serafim disponibilizará um informativo contendo a receita dos municípios do Amazonas. “Todos os meses nós daremos um informativo. Já estamos na terceira edição — dezembro do ano passado, janeiro e fevereiro deste ano — isso todos os meses”

Aplicativo “Deputado Serafim” é lançado

O parlamentar também lançou em Iranduba o aplicativo “Deputado Serafim” que contém todas as informações políticas sobre seu mandato, a Cartilha da Transparência na versão digital e os sites do Tesouro, Portal da Transparência e Sefaz, Blog do Sarafa, canal no Youtube da Rede Sarafa, além da conectividade com as redes sociais.

“Você vai poder acessar a Cartilha através desse aplicativo e acompanhar meu mandato. O aplicativo já está disponível para download em smartphones e tablets que utilizam o sistema operacional Android e em breve também estará disponível na Apple Store para iPhones e iPads”, finalizou.

Com informações da assessoria